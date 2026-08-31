Theo TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30/8 đã lên tiếng về khả năng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

"Đã có nhiều lời kêu gọi tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên trong một thời gian khá dài. Như mọi người đã biết, lập trường của nguyên thủ quốc gia chúng tôi rất rõ ràng: một cuộc gặp như vậy chỉ có thể diễn ra nhằm chính thức hóa các thỏa thuận. Và những thỏa thuận này không hề đơn giản, mà là một tiến trình kiến tạo hòa bình hết sức phức tạp, bao gồm vô số chi tiết", ông Peskov nói.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Quan chức Điện Kremlin nhấn mạnh rằng việc lãnh đạo Nga - Ukraine - Mỹ gặp nhau để thảo luận về những chi tiết như vậy là "vô nghĩa". "Họ chỉ có thể gặp nhau để hoàn tất các thỏa thuận. Nhưng dường như Kiev đang không sẵn sàng tham gia vào tiến trình này", ông Peskov cho hay.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Putin có trao đổi với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về những hoạt động đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Ukraine trong cuộc gặp mới đây hay không, ông Peskov trả lời: "Tổng thống Putin vẫn cởi mở về các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng hiện chưa có đầy đủ điều kiện để nối lại việc tiếp xúc giữa các bên".

Trong tuyên bố của mình, ông Peskov cũng khẳng định quân đội Nga đang đạt được lợi thế trên tiền tuyến. "Những tác động từ chiến dịch tập kích của chúng tôi có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường. Tất nhiên, chúng tôi chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự của đối thủ", ông Peskov nói thêm.

Bình luận của Điện Kremlin được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ tiết lộ rằng Giám đốc CIA John Ratcliffe đã đề xuất tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh ba bên trong chuyến đi tới Moscow ngày 25/8.