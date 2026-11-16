Bộ Ngoại giao Trung Quốc kỳ vọng cuộc gặp ba bên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ mang tính đột phá, qua đó thúc đẩy hòa bình và ổn định thế giới.

Theo tờ Moscow Times, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 16/11 đã xác nhận việc ông Tập, ông Trump và ông Putin sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh bên lề Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào ngày 19/11.

"Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo Trung Quốc, Nga và Mỹ. Các nhà lãnh đạo sẽ trao đổi quan điểm sâu rộng về việc bảo vệ hòa bình thế giới và thúc đẩy ổn định chiến lược trong quan hệ giữa các cường quốc. Chúng tôi tin đây sẽ là sự kiện mang tính đột phá", bà Mao cho biết.

(Từ trái qua phải) Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Anadolu

Phát ngôn viên Trung Quốc cũng nhấn mạnh Bắc Kinh, Washington và Moscow có trách nhiệm quan trọng trong việc hợp tác giải quyết các thách thức toàn cầu. "Việc các bên tăng cường đối thoại, kiểm soát bất đồng và ổn định quan hệ không chỉ phục vụ lợi ích riêng lẻ, mà còn đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng quốc tế", bà Mao nói.

Tuy vậy, Bộ Ngoại giao Trung Quốc không tiết lộ cụ thể về chương trình của cuộc gặp thượng định sắp tới.

Về phía Mỹ, giới chức Nhà Trắng tiết lộ Tổng thống Trump dự kiến sẽ đề cập đến việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân và cuộc xung đột Iran, nhưng không có kế hoạch thảo luận về cuộc xung đột Nga - Ukraine. Trong khi đó, nguồn tin của tờ Financial Times khẳng định ba nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau mà không có chương trình nghị sự được ấn định trước.

Về phía Nga, Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov mô tả cuộc gặp ba bên giữa ông Putin, ông Tập và ông Trump là sự kiện "mang tính lịch sử". Trái với nguồn tin từ Nhà Trắng, ông Ushakov nói các cuộc thảo luận ở Trung Quốc sẽ tiếp nối những nỗ lực nhằm đạt được một giải pháp ngoại giao cho vấn đề Ukraine.