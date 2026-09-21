Theo đài RT, đặc phái viên Điện Kremlin Kirill Dmitriev ngày 20/9 đã khuyến cáo EU về một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt nhiên liệu ngày càng trầm trọng trên khắp châu Âu.

"Cuối cùng châu Âu cũng hiểu rằng họ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất trong lịch sử. Tình hình hiện nay là một cuộc khủng hoảng 'tự gây ra', khi EU không có bất kỳ nỗ lực nào để phân tích nguyên nhân gốc rễ và điều chỉnh chiến lược", ông Dmitriev cho biết.

Quan chức Nga nhấn mạnh việc EU cắt giảm nhập khẩu năng lượng từ nước này là một trong những yếu tố then chốt dẫn đến cuộc khủng hoảng hiện nay.

Đặc phái viên Điện Kremlin Kirill Dmitriev. Ảnh: Sputnik

Trên thực tế, Moscow từ lâu đã chỉ trích các biện pháp trừng phạt năng lượng của phương Tây là bất hợp pháp và phản tác dụng. Các biện pháp này đã chuyển hướng hoạt động xuất khẩu của Nga, đồng thời buộc châu Âu phải chuyển sang sử dụng các nguồn cung đắt đỏ hơn. Mới đây, Điện Kremlin đã đề nghị hỗ trợ bù đắp lượng dầu thiếu hụt do xung đột tại Trung Đông gây ra và nối lại hoạt động cung cấp năng lượng, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Kể từ đầu năm nay, EU đã phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng về nguồn cung năng lượng do cuộc xung đột Trung Đông và Iran gây gián đoạn tại eo biển Hormuz - tuyến đường huyết mạch vận chuyển dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Ngoài ra, việc lực lượng Houthi được Tehran hậu thuẫn ở Yemen nhắm vào hoạt động vận tải ở Biển Đỏ và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ảrập Xêút cũng là vấn đề đáng lo ngại với thị trường năng lượng.

Dữ liệu do chính phủ Pháp công bố hôm 20/9 cho thấy 15% số trạm xăng tại nước này đang gặp vấn đề về nguồn cung ít nhất một loại xăng hoặc dầu diesel. Trong khi đó, truyền thông Đức cũng đưa tin về mức giá nhiên liệu kỷ lục ở châu Âu. Trên toàn EU, giá xăng hiện cao hơn 24% so với cùng kỳ năm ngoái, giá dầu diesel tăng 38%, còn giá nhiên liệu bay tăng hơn gấp đôi.

Theo RT, ngay cả những nhà lãnh đạo phương Tây ủng hộ các biện pháp trừng phạt Moscow, trong đó có Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cũng đã liên hệ những thách thức về năng lượng của châu Âu với việc mất đi nguồn cung giá rẻ từ Nga. Hồi đầu tháng 9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cảnh báo EU không thể duy trì khả năng cạnh tranh khi chi phí năng lượng vẫn ở mức quá cao.