Theo kênh Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/9 đã công bố các hình ảnh quân đội nước này tập kích các cây cầu hậu cần quan trọng của Ukraine ở tiền tuyến.

"Các đơn vị UAV đã tấn công một cây cầu của Ukraine ở gần khu định cư Kamyshevakha, vùng Zaporizhzhia. Đòn tấn công chính xác đã gây ra thiệt hại đáng kể, khiến việc lưu thông qua cây cầu bị tê liệt", Zvezda cho biết.

Trong vòng 24 giờ qua, quân đội Nga cũng sử dụng UAV cảm tử Geran-4 để tập kích một cây cầu mới được xây dựng của Ukraine ở gần khu định cư Mayaki, vùng Odessa.

Cây cầu của Ukraine ở Zaporizhzhia bị hư hại sau đợt tập kích UAV của Nga. Ảnh: Zvezda

UAV Nga tấn công cầu hậu cần của Ukraine ở Odessa. Video: Zvezda

Việc tấn công các cây cầu quan trọng ở tiền tuyến đã làm gián đoạn năng lực hậu cần của đối phương, qua đó giúp các lực lượng Nga tiếp tục duy trì lợi thế. Ngoài cầu đường, quân đội Nga cũng đang đẩy mạnh việc tấn công các kho dự trữ vũ khí và linh kiện UAV của Ukraine.

Geran-4 là UAV cảm tử thế hệ mới của Nga, có tốc độ tối đa lên tới 500 km/h, tầm tấn công 450km. So với các phiên bản cũ, Geran-4 có khung máy bay được cải tiến chắc chắn hơn, đồng thời sử dụng động cơ phản lực nhằm nâng cao độ linh hoạt.