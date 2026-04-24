Theo RIA Novosti, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko ngày 23/4 đã lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận của "Lực lượng Viễn chinh Hỗn hợp (JEF)", cáo buộc NATO đang diễn tập chiếm giữ vùng Kaliningrad.

"Các cuộc diễn tập trong khuôn khổ JEF bao gồm các kịch bản phong tỏa hải quân và chiếm giữ vùng Kaliningrad của Nga. Bên cạnh đó, hoạt động của NATO trong khu vực gây rủi ro cho hoạt động vận tải biển và kinh tế quốc tế", ông Grushko cho biết.

Trong bình luận của mình, quan chức ngoại giao Nga cũng lên án chiến dịch bảo vệ cáp ngầm "Baltic Sentinel" được NATO phát động hồi tháng 1, mô tả đây là động thái "hạn chế dòng chảy hàng hóa để gây tổn hại đến lợi ích của Moscow".

Tiêm kích Rafale B của Pháp. Ảnh: NurPhoto

Trong ngày 23/4, giới chức quân sự Ba Lan cũng hé lộ về việc nước này và Pháp đang chuẩn bị các cuộc tập trận chung, bao gồm cả tấn công thông thường lẫn tấn công hạt nhân, nhằm đối phó với những "đe dọa từ Nga". Theo kịch bản, các tiêm kích Rafale B mang tên lửa ASMP có đầu đạn hạt nhân sẽ mô phỏng các đòn tấn công nhắm vào mục tiêu Nga và Belarus.

Những cuộc tập trận này được xem là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Emmanuel Macron nhằm mở rộng "ô hạt nhân" của Pháp sang các nước châu Âu khác, đồng thời tăng cường năng lực răn đe của Paris.

Ngay lập tức, Moscow đã bác bỏ những lập luận về cái gọi là "mối đe dọa từ Nga", cho rằng đây là những cáo buộc vô căn cứ, đồng thời tố ngược NATO đang công khai chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự.

"Động thái của Pháp và Ba Lan cho thấy tham vọng quân sự hóa và hạt nhân hóa của châu Âu. Những bước đi như vậy không giúp ích gì cho sự ổn định trong khu vực", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định bất kỳ quốc gia châu Âu nào triển khai các máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Pháp sẽ trở thành mục tiêu tấn công của Moscow trong trường hợp xảy ra xung đột.