Tờ báo Kyiv Independent ngày 30/6 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nói: “Tôi tin rằng đó là cách tiếp cận dựa trên quan hệ đối tác: Đổi tiêm kích MiG-29 lấy công nghệ của máy bay không người lái (UAV). Ukraine ban đầu đã chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi, nhưng sau đó không thực hiện như cam kết nên họ sẽ không nhận được các chiến cơ MiG”.

Tiêm kích MiG-29 của Ukraine. Ảnh: ArmyInform

Ông Kosiniak-Kamysz nhận định, Ukraine sở hữu trình độ tiên tiến về UAV và việc chia sẻ kinh nghiệm cũng như công nghệ lẽ ra nên trở thành một phần quan trọng của tình đoàn kết và quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Kiev và các quốc gia đối tác. “Họ thực sự giỏi về nó (lĩnh vực UAV). Ukraine đã nhất trí về việc chia sẻ công nghệ nhưng sau đó rút khỏi các thỏa thuận”, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan nói thêm.

Theo Kyiv Independent, việc Ba Lan trì hoãn gửi tiêm kích cho Ukraine diễn ra trong bối cảnh một loạt căng thẳng nổ ra trong quan hệ hai nước thời gian gần đây.

Nga tuyên bố đạt bước tiến ở Lyman

Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS hôm nay (30/6), chuyên gia quân sự Andrei Marochko nói, các đơn vị Nga gần đây đã buộc lực lượng chính của Ukraine đóng ở thị trấn tiền tuyến Lyman “phải rời khỏi nơi đây”.

Ông Marochko chia sẻ: “Theo thông tin mà tôi nhận được, các đơn vị Nga đã đẩy lực lượng chính của quân Ukraine khỏi khu định cư Lyman. Khu vực trên giờ đây đang được dọn dẹp”.

Cho tới nay, quân Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của chuyên gia Marochko.