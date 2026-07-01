Báo Kyiv Independent dẫn bài đăng trên mạng Telegram sáng 1/7 của Tổng thống Ukraine Zelensky viết: “Ukraine và Thụy Điển vừa ký thỏa thuận mua sắm 16 chiếc tiêm kích Gripen E. Kèm theo lô máy bay trên còn có một gói thiết bị liên quan và hỗ trợ công nghệ. Ngoài ra, trong khuôn khổ các thỏa thuận sơ bộ ký với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Christersson, những chiếc Gripen C/D đầu tiên sẽ được bàn giao cho Ukraine vào đầu năm 2027”.

Tiêm kích Gripen E. Ảnh: Tập đoàn SAAB

Ông Zelensky sau đó đã gửi lời cảm ơn đến đất nước và người dân Thụy Điển về mối quan hệ đối tác ý nghĩa và sự hỗ trợ liên tục của Stockholm dành cho Kiev kể từ khi xung đột nổ ra hồi năm 2022.

Theo Kyiv Independent, Thụy Điển là một trong những quốc gia viện trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine từ năm 2022. Số liệu đăng trên trang web của chính quyền Thụy Điển cho thấy, tính đến tháng 2/2026, các lô hàng viện trợ của Stockholm dành cho Kiev có tổng giá trị hơn 13,1 tỷ USD.

Tư lệnh Ukraine nêu nguy cơ Nga tập kích tỉnh Chernihiv

Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi hôm 30/6 đã nêu một số kịch bản có thể xảy ra ở tiền tuyến, trong đó có tình huống quân đội Nga thông qua lãnh thổ Belarus có thể tập kích vào tỉnh miền bắc Chernihiv.

“Chúng ta đều biết rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giao nhiệm vụ cho giới lãnh đạo quân sự Moscow tính toán nhiều kịch bản tấn công khác nhau, bao gồm cả Belarus, với mục tiêu kiểm soát thủ đô Kiev và nhiều khu vực khác… Dù vậy, tôi không tin các nhà lãnh đạo Belarus sẽ đồng ý cho Nga sử dụng lãnh thổ của họ làm bàn đạp tấn công thêm một lần nữa. Tuy nhiên, Ukraine vẫn đang xem xét về khả năng trên”, trang tin RBC Ukraine dẫn lời ông Syrskyi nói.

Hiện quân đội Nga chưa bình luận về tuyên bố trên của Tư lệnh Ukraine Syrskyi.