Hãng tin TASS dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30/6 cho biết: "Vì những lý do hiển nhiên, chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ tên quốc gia nào. Nếu có thể đạt được những thỏa thuận nhập khẩu nhiên liệu với mức giá hợp lý thì đây sẽ là bước đi quan trọng nhằm ổn định thị trường năng lượng trong nước".

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Cũng theo ông Peskov, Phó Thủ tướng Alexander Novak là người được giao nhiệm vụ triển khai các biện pháp để bình ổn thị trường nhiên liệu Nga. "Trên thực tế, ông Novak vẫn đang trực tiếp xử lý vấn đề này hàng ngày", phát ngôn viên Điện Kremlin nói.

Tuyên bố của Điện Kremlin được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận nước này đang gặp phải tình trạng "thiếu hụt nhiên liệu" vì các đợt tấn công của Ukraine, nhưng không đến mức nghiêm trọng.

"Những đợt tấn công bằng UAV của Ukraine vào các cơ sở trọng yếu và hạ tầng năng lượng của Nga đã tạo ra một số vấn đề, đó là điều hiển nhiên. Chúng tôi đã ghi nhận tình trạng thiếu hụt nhiên liệu ở một số khu vực, nhưng không có gì quá nghiêm trọng. Chính phủ đã có những phương án để bảo đảm nguồn cung bình thường và loại bỏ tình trạng thiếu hụt ngắn hạn", ông Putin phát biểu hôm 28/6.

Theo báo cáo của Bộ Năng lượng Nga, dự trữ xăng dầu của Moscow hiện ở mức 1,7 triệu tấn; chỉ giảm khoảng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.