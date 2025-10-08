Theo hãng tin TASS, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 7/10 đã có bài phát biểu trong khuôn khổ Hội nghị Tham vấn định dạng Moscow về Afghanistan.

"Việc triển khai các căn cứ quân sự của nước ngoài tại Afghanistan là hoàn toàn không thể chấp nhận được, bất kể lý do là gì. Sự hiện diện quân sự của các bên thứ 3 có thể làm mất ổn định tình hình và gây ra những cuộc xung đột mới", ông Lavrov cho biết.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, chính quyền Taliban đang làm tốt việc chống lại chủ nghĩa khủng bố và phương Tây cần hỗ trợ họ tái thiết Afghanistan thay vì duy trì đường lối đối đầu.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

"Dù phải chịu nhiều sức ép từ bên ngoài và có ngân sách hạn chế, chính quyền Kabul vẫn đang đối phó hiệu quả với các lực lượng khủng bố, cụ thể là Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tuy vậy, các chính sách thù địch của phương Tây vẫn đang gây ra những vấn đề nghiêm trọng trên lộ trình tái thiết Afghanistan", ông Lavrov nói.

Ở thời điểm hiện tại, các quốc gia phương Tây vẫn đang đóng băng một số lượng lớn tài sản có chủ quyền của Afghanistan, đồng thời duy trì nhiều lệnh trừng phạt và hạn chế đối với lĩnh vực ngân hàng của nước này.

Tại cuộc họp, ông Zamir Kabulov, Đặc phái viên Nga về vấn đề Afghanistan, khẳng định Moscow không có ý định triển khai các căn cứ quân sự tại Afghanistan. "Chúng tôi kiên quyết phản đối việc thiết lập các căn cứ quân sự ở Afghanistan và các quốc gia láng giềng. Nga không có kế hoạch hay ý định nào như vậy", ông Kabulov cam kết.

Khi được hỏi về việc Mỹ muốn giành lại quyền kiểm soát căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan, ông Kabulov cho rằng đây là "yêu cầu vô lý và không nên đem ra thảo luận".