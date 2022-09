IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom gần sứ quán Nga ở Afghanistan

Lính Taliban canh gác bên ngoài sứ quán Nga tại Kabul. Ảnh: Le Monde

Theo Le Monde, đây là vụ tấn công đầu tiên nhằm vào một phái bộ nước nước ngoài kể từ khi Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan hồi tháng 8 năm ngoái. Kẻ đánh bom đã kích nổ quả bom ở gần cửa ra vào của đại sứ quán Nga. Trong một tuyên bố đăng trên kênh Telegram, IS cho biết, vụ tấn công do một chiến binh IS người nước ngoài thực hiện.

IS bổ nhiệm thủ lĩnh mới, xác nhận người cũ bị Mỹ tiêu diệt Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng xác nhận, thủ lĩnh Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi đã chết trong một cuộc không kích của Mỹ ở tây bắc Syria hồi tháng trước.

Bộ Ngoại giao Afghanistan và Ủy ban điều tra Nga xác nhận, một trợ lý và một nhân viên bảo vệ, đều là công dân Nga đã thiệt mạng trong vụ nổ bom. Ngoài ra, 4 người Afghanistan cũng thiệt mạng và một số người khác bị thương, cảnh sát Kabul cho hay.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, vụ tấn công trên là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, các biện pháp cần thiết đã được tiến hành để tăng cường an ninh tại đại sứ quán, vốn nằm ở một trong những con đường chính của Kabul và dẫn tới tòa nhà quốc hội của Afghanistan.

Nga là một trong số vài quốc gia vẫn duy trì đại sứ quán tại Kabul sau khi Taliban lên nắm quyền tại Afghanistan cách đây hơn một năm. Dù Moscow không chính thức công nhận chính phủ Taliban song Nga vẫn đàm phán với quan chức Taliban về thỏa thuận cung cấp xăng và các hàng hóa khác cho Afghanistan.

Theo nhận định của Le Monde, vụ đánh bom liều chết chắc chắn khiến giới lãnh đạo Taliban lúng túng vì suốt nhiều tháng qua họ khuyến khích các nước tái mở cửa cơ quan đại diện tại Kabul với lời khẳng định an ninh được đảm bảo.

Nhà phân tích tình hình an ninh Afghanistan Hekmatullah Hekmat nói, vụ tấn công trên cho thấy "điểm yếu" của chính phủ Taliban trong việc thu thập tin tình báo. "Nếu họ không thể ngăn chặn các cuộc tấn công như vậy ở trung tâm Kabul thì họ không thể đảm bảo an ninh tại vùng nông thôn".

Bạo lực ở Afghanistan đã giảm phần lớn kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền, nhưng trong vài tháng gần đây một số vụ nổ bom nhắm vào các cộng đồng thiểu số đã làm chấn động đất nước này, nhiều vụ do nhóm IS thực hiện.