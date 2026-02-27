Trong thông cáo trên mạng xã hội Telegram, Phó Thủ tướng phụ trách tái thiết kiêm Bộ trưởng Phát triển cộng đồng và lãnh thổ Ukraine Oleksii Kuleba tuyên bố quân Nga trong đêm 26/2, rạng sáng 27/2 đã mở cuộc tấn công đường không nhằm vào hạ tầng ven biển ở tỉnh miền nam Odesa.

Lính cứu hỏa Ukraine có mặt tại khu vực bị tấn công. Ảnh: Oleksii Kuleba/Mạng xã hội X

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn bài đăng của ông Kuleba cho hay: “Chúng tôi ghi nhận nhiều nhà kho, xưởng sản xuất và các trang thiết bị cảng bị hư hại. Hỏa hoạn đã bùng phát ở một số khu vực, trong đó có các container chứa thực phẩm. Theo thông tin sơ bộ, cuộc tấn công không gây thương vong về người. Lực lượng cứu hỏa đã có mặt và dập tắt ngọn lửa”.

Phó Thủ tướng Ukraine cho biết thêm, kể từ đầu cuộc xung đột đến nay, quân Nga đã gây thiệt hại cho gần 700 hạ tầng cảng biển của Ukraine và khiến 150 tàu dân sự bị hư hỏng hoặc phá hủy.

“Bất chấp xung đột, hành lang hàng hải của Ukraine vẫn hoạt động. Hơn 176 triệu tấn hàng hóa đã được chuyển đi, trong đó có hơn 150 triệu tấn ngũ cốc. Bất chấp các cuộc tấn công, chúng tôi vẫn hoàn thành đầy đủ những đảm bảo an ninh lương thực”, ông Kuleba nói.

Quân Nga áp sát thành phố Kramatorsk của Ukraine

Nhà chức trách Nga hôm nay (27/2) thông báo các lực lượng nước này đã tiến sát thành phố chiến lược Kramatorsk ở miền đông Ukraine.

“Ước tính của chúng tôi cho thấy khoảng cách từ một số khu vực nằm trong sự kiểm soát của Nga đến thành phố Kramatorsk ở Donetsk, Ukraine chưa đầy 15km. Nhiều vị trí của quân phòng thủ Ukraine trong thành phố đã nằm trong tầm hỏa lực pháo binh và tên lửa của chúng tôi”, hãng thông tấn TASS trích thông cáo của quân Nga cho hay.

Theo bản đồ cập nhật hôm 26/2 từ chuyên trang theo dõi xung đột Deep State của Ukraine, Nga đang duy trì ít nhất 5 mũi tấn công cách thành phố Kramatorsk hơn 10km tại hai hướng đông và đông nam.