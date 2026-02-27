Theo Tổng thống Zelensky, ông đã trao đổi với các nhà đàm phán của Ukraine cũng như các đại diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump về cuộc đối thoại song phương giữa Washington - Kiev ở Geneva, Thụy Sĩ hôm 26/2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Anadolu

Báo Pravda dẫn lời ông Zelensky nói: "Hiện đã có sự chuẩn bị tốt hơn cho thể thức đàm phán 3 bên tiếp theo. Nhiều khả năng, cuộc gặp tiếp theo sẽ diễn ra tại Abu Dhabi, UAE. Chúng tôi kỳ vọng thể thức này sẽ diễn ra vào đầu tháng 3. Chúng ta cần hoàn tất mọi thành quả đã đạt được cho đến nay về các đảm bảo an ninh thực sự và chuẩn bị một cuộc gặp ở cấp lãnh đạo. Đây chính là thể thức có thể giải quyết nhiều vấn đề”.

Sau các cuộc hội đàm ở Geneva, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umierov, trưởng đoàn đàm phán của Kiev tiết lộ các bên đang chuẩn bị cho vòng thương lượng tiếp theo. “Chúng tôi đang nỗ lực hoàn thiện các thông số an ninh, các quyết định kinh tế và các lập trường đã được thống nhất, những điều sẽ tạo cơ sở cho các thỏa thuận tiếp theo. Mục tiêu là làm cho cuộc gặp 3 bên tiếp theo có sự tham gia của Mỹ và Nga càng thực chất càng tốt", ông Umierov nhấn mạnh.

Nga đạt bước tiến ở Sloviansk

Theo báo cáo cập nhật hôm 26/2 của DeepState, chuyên trang theo dõi tình hình xung đột của Ukraine, quân Nga đang áp sát 3 khu dân cư thuộc các tỉnh Donetsk và Luhansk.

“Đối phương đã tiến gần Riznykivka, Pazeno và Pryvillia ở mặt trận Sloviansk, miền đông Ukraine”, các nhà phân tích quân sự thuộc DeepState xác nhận, đồng thời cho biết các lực lượng Moscow hiện chỉ còn cách ngoại ô Sloviansk 15km.

Hồi cuối tháng trước, phát ngôn viên của Quân đoàn 11 thuộc Các lực lượng vũ trang Ukraine từng tuyên bố phía Nga đã huy động ít nhất là 80.000 binh sĩ để tổ chức chiến dịch tấn công vào thành phố chiến lược cuối cùng của Donetsk là Sloviansk.

Giới phân tích nhận định quân đội Ukraine sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn nỗ lực trên vì binh lính Moscow đang đồng loạt tấn công ở nhiều hướng, khiến lực lượng vốn đã thiếu hụt của Kiev bị dàn mỏng trên khắp chiến tuyến.