Hãng tin TASS hôm nay (26/2) dẫn thông cáo của Trung tâm truyền thông công chúng FSB cho hay: “Chúng tôi đã ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp của 2 công dân Nga, những kẻ theo chỉ đạo của các cơ quan an ninh, tình báo Ukraine dự định thực hiện một cuộc tấn công khủng bố nhằm vào một sĩ quan cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga bằng thiết bị nổ tự chế”.

Các đặc vụ FSB bắt giữ nghi phạm. Ảnh: TASS

FSB cũng xác nhận các nghi phạm đã bị bắt giữ và thú nhận hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra sơ bộ hé lộ, 2 đối tượng là công dân Nga đã liên lạc với một nhân viên tình báo Ukraine qua kênh Telegram và bày tỏ ý định thực hiện cuộc tấn công.

"Theo lệnh của kẻ chỉ đạo, chúng đã lấy một thiết bị nổ tự chế từ một kho chứa, tiến hành trinh sát địa điểm mục tiêu và đặt quả bom dưới xe của quan chức Nga. Các đặc vụ FSB sau đó đã phát hiện và vô hiệu quả bom một cách an toàn”, FSB thông tin.

Mỹ - Ukraine bắt đầu hội đàm ở Geneva

Báo Pravda dẫn lời Rustem Umierov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine cho biết cuộc đối thoại song phương giữa phái đoàn của nước này và Mỹ tại Geneva, Thụy Sĩ đã bắt đầu hôm nay (26/2).

Theo ông Umierov, Mỹ đã cử đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump tham gia cuộc đàm phán lần này. Trong khi đó, ngoài ông Umierov, trong phái đoàn của Ukraine còn có lãnh đạo Đảng Người phục vụ nhân dân Davyd Arakhamiia, Bộ trưởng Kinh tế Oleksii Sobolev và Thứ trưởng Kinh tế Daryna Marchak.

Ông Umierov tiết lộ, hai bên dự kiến thảo luận về "các cơ chế hỗ trợ kinh tế và phục hồi cho Ukraine cũng như các công cụ thu hút đầu tư và khuôn khổ hợp tác lâu dài". Các đại diện của Kiev và Washington cũng sẽ bàn về việc chuẩn bị cho vòng đàm phán 3 bên tiếp theo, có sự tham gia của phía Nga và “cần phải thống nhất lập trường trước giai đoạn này".

Trong vòng đàm phán 3 bên trước đó ở Geneva vào ngày 17 - 18/2, các bên đã tập trung thảo luận về những giải pháp khả thi nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine. Tuy nhiên, vòng thương lượng này đã không đạt kết quả đáng kể do các bên vẫn còn bất đồng về vấn đề then chốt là chủ quyền lãnh thổ.