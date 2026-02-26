Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia. Ảnh: TASS

Theo đài RT, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ ngày 24/2, ông Nebenzia tuyên bố: “Nói một cách chính thức, tôi là người Ukraine. Tôi có một cái tên rất lạ, người Slav biết rằng ngay cả ở Ukraine cũng khó tìm thấy cái tên này. Nó có nguồn gốc từ người Cossack Zaporizhian”.

Nhà ngoại giao Nga giải thích, nhóm dân tộc Cossack Zaporizhian, nổi tiếng với những chiến công quân sự từ thế kỷ 16, đã đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử vùng đất ngày nay là Ukraine.

"Cha tôi là người Ukraine chính gốc, mẹ tôi cũng có dòng dõi Cossack", ông Nebenzia nói, đồng thời khẳng định cha mẹ ông là "người Ukraine hơn cả đương kim Thứ trưởng ngoại giao Ukraine Mariana Betsa và Đại sứ Ukraine tại LHQ Andrey Melnik". Đại sứ Nga cũng kể lại việc cha ông tình nguyện gia nhập quân đội Liên Xô trong Thế chiến II để chiến đấu chống lại phát xít Đức.

Ông Nebenzia cáo buộc giới lãnh đạo hiện tại ở Kiev đang “biến người dân Ukraine thành những người theo chủ nghĩa quốc xã thời hiện đại”. Theo ông, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở bên kia biên giới nhằm đảo ngược xu hướng này và sẽ tiếp tục chừng nào còn cần thiết để đạt được mục tiêu đó.

Đại sứ Nga kết luận: "Đối với chúng tôi, không có sự khác biệt nào. Tất cả chúng ta đều là một, hàng triệu người Ukraine ở Nga, hàng triệu người Nga ở Ukraine và cả ở Belarus''.

Moscow đã nhiều lần cảnh báo về sự hồi sinh của chủ nghĩa quốc xã ở Ukraine, mô tả “phi quốc xã hóa” là một trong những mục tiêu trọng tâm của chiến dịch quân sự chống lại Kiev.

Giới chức Ukraine hiện chưa lên tiếng phản hồi về các phát biểu mới của ông Nebenzia.