Ảnh: UNN.ua

Tờ Kyiv Independent dẫn thông báo của IMF cho hay, hôm qua (26/2) ban điều hành của quỹ đã ký thông qua kế hoạch cho Ukraine vay. Ukraine, quốc gia phụ thuộc vào các khoản tiền nước ngoài chuyển cho để duy trì tài chính, sẽ nhận được hỗ trợ tài chính từ IMF theo từng đợt, tới năm 2029. Khoản thanh toán đầu tiên của IMF là 1,5 tỷ USD sẽ được giải ngân ngay lập tức.

Tháng 11/2025, IMF và Ukraine thống nhất về một kế hoạch vay với các điều khoản nghiêm ngặt, trong đó Ukraine phải thông qua hoặc trình dự luật về một loạt loại thuế không được lòng dân để mở khóa kế hoạch vay. Tuy nhiên, trong bối cảnh hứng chịu cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng và sự phản đối của các nghị sĩ, IMF đồng ý hoãn các yêu cầu đối với Kiev tới cuối năm.

Các dự luật mà Quốc hội Ukraine phải thông qua để nhận được khoản vay trong tương lai của IMF gồm tăng thuế đối với bán lẻ trực tuyến, bưu kiện tiêu dùng nhập khẩu và những thay đổi đối với thuế giá trị gia tăng của quốc gia đối với các doanh nghiệp.

Việc IMF phê duyệt cho Ukraine vay tiền diễn ra chỉ vài ngày sau khi các nhà lãnh đạo châu Âu hy vọng sẽ thông qua khoản vay 90 tỷ euro (106 tỷ USD) cho Ukraine vào ngày 24/2.

Đây là kế hoạch cho Ukraine vay thứ 2 được IMF phê duyệt kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra. Tháng 3/2023, IMF và Ukraine đã nhất trí về kế hoạch cho vay đầu tiên, với tổng trị giá 15,6 tỷ đô la.