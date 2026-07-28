Các hãng thông tấn TASS và RIA Novosti dẫn thông cáo của quân Nga viết: “Các đơn vị của Cụm quân Trung tâm vừa giành kiểm soát làng Krasnyi Kut ở tỉnh Donetsk. Việc kiểm soát làng Krasnyi Kut có ý nghĩa chiến thuật rất lớn đối với việc thúc đẩy nhiều đơn vị tấn công của Cụm quân Trung tâm trong việc giải phóng tỉnh Donetsk”.

Binh sĩ Nga. Ảnh: TASS

Đoạn thông cáo sau đó tiết lộ các đơn vị bộ binh tấn công của Nga “nhờ có sự hỗ trợ hỏa lực từ nhiều đơn vị điều khiển máy bay không người lái (UAV) và pháo binh, đã xuyên thủng tuyến phòng thủ của đối phương, củng cố các vị trí và ‘dọn sạch’ lính Ukraine khỏi ngôi làng cũng như các rặng rừng liền kề gần đó”.

Hiện quân Ukraine chưa phản hồi về tuyên bố của quân Nga.

Ukraine nêu thương vong của quân Moscow

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày 28/7 tuyên bố, quân đội nước này đã khiến đối phương mất 1.442.140 binh sĩ kể từ đầu xung đột. Chỉ tính riêng trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine đã khiến 1.560 binh sĩ Nga thương vong.

“Quân đội Nga đã mất 12.226 xe tăng; 25.038 xe chiến đấu bọc thép; 46.902 hệ thống pháo các loại; 1.519 hệ thống phòng không; 439 tiêm kích và 354 trực thăng; 34 tàu chiến và 2 tàu ngầm”, trích thống kê của Bộ Quốc phòng Ukraine.

Trong khi đó, dữ liệu do chuyên trang phân tích phòng thủ tình báo Oryxspioenkop của Hà Lan cập nhật hôm 27/7 cho hay, tổng số trang thiết bị hạng nặng đã bị phá hủy của các lực lượng vũ trang Moscow kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt là 23.916 khí tài, trong đó có 4.430 xe tăng và 2.433 xe chiến đấu bọc thép.