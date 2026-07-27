Theo TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 26/7 đã đưa ra bình luận về các thông tin cho rằng giới chức Ukraine và Mỹ đang thảo luận về một đề xuất ngừng bắn trên không để gửi cho Nga.

"Chúng tôi không biết các thông tin này đáng tin cậy đến đâu hoặc chúng xuất phát từ đâu. Vì lẽ đó, còn quá sớm để thảo luận về chúng ở giai đoạn này", ông Peskov cho biết.

Quan chức Điện Kremlin nhấn mạnh, Nga luôn duy trì các kênh đối thoại với Mỹ, nhưng phản ứng của nước này với bất kỳ đề xuất mới nào sẽ phụ thuộc vào việc liệu nó có phù hợp với các lợi ích của Moscow hay không.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

"Sẽ có thêm các đề xuất mới theo thời gian. Nhưng điều gì xảy ra tiếp theo sẽ phụ thuộc vào mức độ tương thích của chúng với các lợi ích của chúng tôi", ông Peskov nói.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuần này đã thảo luận với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner về triển vọng khôi phục các cuộc đàm phán với Nga và dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington vào ngày 28/7.

Cùng ngày 26/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo về khả năng Ukraine đánh mất các vùng lãnh thổ ở phía tây trong tương lai.

"Tôi tin rằng sớm hay muộn Ukraine sẽ mất các vùng lãnh thổ phía tây, những vùng đất từng thuộc về Ba Lan, Hungary và Romania. Điều đó có thể không xảy ra vào ngày mai hay ngày kia. Có thể mất 1 năm, 2 năm, 10 năm hoặc 15 năm, nhưng lịch sử cuối cùng sẽ đưa mọi thứ trở lại đúng vị trí của nó", ông Putin cho hay.

Chủ nhân Điện Kremlin nhấn mạnh, Nga từng là bên duy nhất bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine, nhưng Kiev đã lựa chọn coi Moscow là đối thủ.