Theo TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 25/7 tuyên bố rằng Bộ Ngoại giao Nga đã nêu rõ các điều kiện tiên quyết để chấm dứt hoạt động quân sự từ 2 năm trước và những yêu cầu này vẫn "rõ ràng và nhất quán".

"Cuộc xung đột có thể chấm dứt chỉ trong vài giờ, trước nửa đêm hôm nay, nếu chính quyền Ukraine đưa ra những quyết định phù hợp", ông Peskov cho biết.

Bình luận của quan chức Điện Kremlin được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc hội đàm với Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Trong cuộc gặp, nhà lãnh đạo Kazakhstan đã đề nghị ông Putin "đóng băng xung đột", đồng thời xem xét quay trở lại các thỏa thuận Istanbul năm 2022 đã được điều chỉnh.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

"Chúng tôi cho rằng bản chất của cuộc xung đột này vẫn chưa thực sự rõ ràng đối với nhiều người. Đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, nhưng tôi nghĩ cuộc xung đột này nên được đóng băng ngay từ bây giờ và quay trở lại với 'Công thức Istanbul 2.0'", ông Tokayev nói.

Khi được hỏi về đề xuất của nhà lãnh đạo Kazakhstan, ông Peskov cho rằng việc "đóng băng" xung đột hiện nay là không khả thi do lập trường của chính quyền Kiev. "Chúng tôi có điều kiện tiên quyết mang tính cốt lõi, đó là phải đạt được các mục tiêu của mình", quan chức Điện Kremlin nhấn mạnh.

Cùng ngày 25/7, Bộ Ngoại giao Nga đã chỉ trích việc Ukraine liên tục tiến hành các cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào hạ tầng dân sự của Nga.

"Một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào trung tâm thương mại ở tỉnh Kirov hôm 24/7 khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 26 người khác bị thương. Tới rạng sáng 25/7, họ tiếp tục tấn công những du khách đang nghỉ dưỡng tại Kyrylivka. Chúng tôi kêu gọi tất cả các chính phủ có trách nhiệm, các tổ chức quốc tế liên quan và các cơ quan truyền thông độc lập không làm ngơ trước các hành vi của chính quyền Kiev", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói.