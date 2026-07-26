UAV cảm tử của Nga tấn công tàu Ukraine. Video: Bộ Quốc phòng Nga

Theo đài RT, trong những tuần gần đây, Nga đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động hàng hải của Ukraine, với lý do cần làm gián đoạn khả năng tiếp nhận và vận chuyển khí tài quân sự tới các cảng trên Biển Đen.

Trong suốt ngày 25/7, quân đội Nga đã không kích cơ sở hạ tầng cảng biển tại Chernomorsk và Nikolayev (còn gọi là Mykolaiv), đồng thời tấn công các tàu hoạt động trên biển. Moscow tuyên bố một số tàu chở hàng cùng ít nhất 2 xuồng tấn công tốc độ cao CB90 đã bị đánh trúng.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy một cuộc tấn công nhằm vào một tàu chở hàng và 2 tàu kéo đang neo đậu tại Nikolayev, một cảng lớn nằm gần cửa sông Yuzhny Bug. Các mục tiêu này đã bị máy bay không người lái (UAV) cảm tử thuộc dòng Geran của Nga không kích.

Trong chiến dịch nhằm vào hoạt động vận tải biển của Ukraine, quân đội Nga chủ yếu sử dụng biến thể Seeker của dòng UAV cảm tử Geran. Theo các thông tin công khai, UAV Seeker được trang bị hệ thống thị giác máy tính sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép tự động phát hiện, nhận dạng và khóa mục tiêu mà không cần sự điều khiển trực tiếp từ người vận hành.

UAV cảm tử Nga tấn công tàu Ukraine. Video: Bộ Quốc phòng Nga

Một đoạn video khác do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy cuộc tấn công nhằm vào một tàu chở hàng rời ngoài khơi Odessa. Nga tuyên bố con tàu này đang vận chuyển hàng hóa quân sự và đã bị một UAV Geran-4 Seeker đánh trúng.

Trong những tuần gần đây, Moscow nhiều lần thông báo nhắm mục tiêu vào các tàu chở hàng và các cơ sở của đối phương ở Odessa, Chernomorsk, Yuzhny và Nikolayev vì có liên quan đến việc vận chuyển thiết bị quân sự cũng như các hoạt động của phương tiện không người lái trên biển của Ukraine. Đầu tuần này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ tiếp tục tấn công các tàu vận chuyển vũ khí và đạn dược đến Ukraine.