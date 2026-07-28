Theo báo Kyiv Independent, Thủ tướng Anh Burnham ngày 27/7 đã gặp mặt trực tiếp Tổng thống Ukraine Zelensky tại căn cứ hải quân Portsmouth. Ông Zelensky cũng là vị lãnh đạo nước ngoài đầu tiên ông Burnham đón tiếp kể từ khi nhậm chức cách đây một tuần.

"Việc Tổng thống Zelensky là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên mà tôi tiếp đón đã gửi đi một thông điệp rất rõ ràng: 'Anh ủng hộ Ukraine 100%'. Cá nhân tôi cũng ủng hộ ông Zelensky 100%, tôi sẽ thực hiện đầy đủ mọi cam kết mà London đã đưa ra với Kiev", ông Burnham cho biết.

Thủ tướng Anh Andy Burnham (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky khẳng định quan hệ giữa Kiev và London đang ở mức tốt nhất từ trước tới nay. "Mối quan hệ giữa chúng tôi và Vương quốc Anh đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi cảm ơn Thủ tướng Burnham vì cam kết đối với quan hệ đối tác này cũng như sự quan tâm đặc biệt dành cho các vấn đề quốc phòng và an ninh của chúng tôi," ông Zelensky nói.

Cùng ngày, Văn phòng số 10 phố Downing thông báo Anh sẽ chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ của hệ thống tác chiến điện tử "Stone Cloak" với Ukraine, cho phép Kiev tự sản xuất hàng loạt hệ thống này để tăng cường khả năng bảo vệ trước các mối đe dọa trên không.

"Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022 đến nay, tổng viện trợ của London dành cho Kiev đã lên tới 25 tỷ Bảng Anh, trong đó bao gồm 16 tỷ Bảng hỗ trợ quân sự và 5,6 tỷ Bảng viện trợ phi quân sự", Văn phòng Thủ tướng Anh thông tin.

Trước đó, người tiền nhiệm của ông Burnham là cựu Thủ tướng Keir Starmer đã công bố khoản viện trợ 300 triệu Euro nhằm giúp Ukraine trang bị một phi đội gồm 16 máy bay chiến đấu Gripen do Thụy Điển sản xuất.