Theo đài RT, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin hôm 28/7 thông báo lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 73 UAV của Ukraine cố gắng tiếp cận thành phố trong ngày qua. Tính trên cả vùng Moscow, đã có tổng cộng 81 UAV thù địch bị bắn hạ.

"Các cơ quan ứng phó khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường có mảnh vỡ của UAV. Hiện chưa có thông tin về thương vong, song đã có một số khu dân cư bị hư hại", ông Sobyanin cho biết.

Trong khi đó, Thống đốc vùng Moscow Andrey Vorobyov xác nhận một tòa nhà dân cư tại thị trấn Chekhov, cách trung tâm Moscow khoảng 50km về phía nam đã bị UAV nhắm trúng. Lực lượng cứu hộ sau đó đã được điều động tới hiện trường và không ghi nhận thương vong.

Một tòa chung cư ở vùng Moscow bị hư hại sau đợt không kích bằng UAV của Ukraine. Video: RT

"Mảnh vỡ từ các UAV bị bắn hạ cũng gây ra một số vụ hỏa hoạn tại làng Vaulovo", ông Vorobyov nói.

Liên quan đến vụ tấn công, cơ quan hàng không dân dụng Nga Rosaviatsia cho biết các hoạt động cất/hạ cánh tại sân bay Domodedovo đã tạm thời bị đình chỉ, các sân bay Zhukovsky và Vnukovo tạm thời hoạt động hạn chế. Đây là 3 sân bay quốc tế lớn của Moscow.

Tại vùng biên giới Belgorod của Nga, Thống đốc Alexandr Shuvayev ngày 28/7 cáo buộc UAV của Ukraine đã đánh trúng một xe buýt dân sự, khiến 19 người bị thương. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Nga tiết lộ các cuộc tấn công của Kiev trong tuần qua đã khiến 57 dân thường thiệt mạng và 435 người khác bị thương.

Theo RT, đợt tấn công tại Moscow diễn ra chỉ vài giờ trước cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về tiến trình đàm phán hòa bình đang diễn ra giữa Nga và Ukraine.