Điện Kremlin đã làm rõ những thông tin liên quan đến lệnh ngừng bắn ở Oleshky, đồng thời khẳng định sẽ đảm bảo an toàn cho ông Zelensky nếu đến Nga đàm phán.

Theo TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 27/10 đã lên tiếng về tuyên bố của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump liên quan đến lệnh ngừng bắn tạm thời ở thành phố Oleshky.

"Vấn đề này đã được thảo luận trước đó. Mọi người đã nói về chuyện này suốt hai ngày qua", ông Peskov cho biết.

Khi được hỏi liệu thỏa thuận ban đầu có bao gồm khu vực rộng hơn phạm vi thành phố Oleshky hay không, quan chức Điện Kremlin trả lời: "Tất nhiên. Hãy đọc kỹ tất cả các tuyên bố về Oleshky".

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Trước đó, bà Melania thông báo rằng khu vực ngừng bắn tại Oleshky, vùng Kherson, đã được mở rộng ra ngoài phạm vi thành phố này. "Lệnh ngừng bắn giữa Ukraine và Nga có hiệu lực từ 4 giờ sáng ngày 27/10/2026 theo giờ Moscow. Thời điểm thực thi được đẩy lên sớm hơn hai ngày so với kế hoạch nhằm bảo đảm an toàn cho dân thường và tạo điều kiện vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo thiết yếu. Phạm vi địa lý của lệnh ngừng bắn đã được mở rộng ra ngoài Oleshky, qua đó tạo ra hành lang an toàn cho các đoàn xe cứu trợ nhân đạo", Đệ nhất phu nhân Mỹ viết trên X.

Dù bà Melania không nêu rõ phạm vi của lệnh ngừng bắn, nhưng các quan chức phụ trách nhân quyền của Ukraine xác nhận rằng lệnh này hiện bao phủ toàn bộ vùng Kherson.

Cùng ngày 27/10, Cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov khẳng định Nga vẫn hoan nghênh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Moscow để đàm phán trực tiếp.

"Như Tổng thống Putin đã nói cả triệu lần, nếu ông Zelensky thực sự muốn nói chuyện, hãy đến Moscow. Tại đây, ông ấy sẽ được bảo đảm mọi biện pháp an ninh cần thiết", ông Ushakov cho hay.

Bình luận của quan chức Điện Kremlin được đưa ra giữa lúc các bên đang chuẩn bị nối lại tiến trình đàm phán 3 bên vào tháng 11. Khi được hỏi về sự tham dự của châu Âu, ông Ushakov nói Moscow hiện chưa xem xét sự hiện diện của châu Âu trong các cuộc đàm phán sắp tới.