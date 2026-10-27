Một tên lửa đã đánh trúng cầu Pivdennyi trọng yếu ở thủ đô Kiev của Ukraine trong đêm, buộc nhà chức trách phải cho tạm dừng hoạt động công trình này.

Giới chức Ukraine cho biết trong đêm 26/10, rạng sáng 27/10, quân Nga đã tập kích nước này bằng tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-400 cùng 280 máy bay không người lái (UAV) tấn công thuộc các dòng Shahed, Gerbera và các UAV mồi nhử Parodiya. Thủ đô Kiev là mục tiêu chính của đợt tấn công này.

Theo các báo cáo ban đầu, tính đến 9h sáng 27/10, các lực lượng phòng không Ukraine đã phá hủy hoặc vô hiệu hóa 257 phương tiện bay của Nga, bao gồm 2 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-400 cùng 255 UAV các loại. Nhà chức trách Ukraine không công bố cụ thể tổn thất trong các vụ tập kích này của đối phương.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko (áo đen) đi thị sát thực trạng cầu Pivdennyi sau khi bị tên lửa Nga đánh trúng. Ảnh: Ukrainska Pravda

Báo Ukrainska Pravda dẫn lời Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko xác nhận: "Cầu Pivdennyi đã bị trúng tên lửa. Cơ sở hạ tầng cho tàu điện ngầm trên cầu cũng bị hư hại”.

Lực lượng cảnh sát tuần tra Kiev sáng 27/10 cho hay cầu Pivdennyi đã tạm thời đóng cửa đối với mọi phương tiện giao thông theo cả hai chiều, trong khi các đơn vị chuyên môn đánh giá mức độ hư hại đối với cây cầu bắc qua sông Dnieper này.

Những hư hại đối với cơ sở hạ tầng trên mặt đất của hệ thống tàu điện ngầm trên cầu Pivdennyi ban đầu đã dẫn đến việc hạn chế dịch vụ trên tuyến Đỏ và tuyến Xanh lá. Song, dịch vụ trên tuyến Đỏ sau đó đã được khôi phục hoàn toàn.

Tuy nhiên, tuyến Xanh lá hiện chỉ hoạt động giữa các ga Syrets và Vydubychi. Dịch vụ giữa các ga Osokorky và Chervonyi Khutir đã bị tạm dừng.

Cơ quan Quản lý nhà nước thành phố Kiev cũng thông báo về những thay đổi đối với các dịch vụ giao thông công cộng trên mặt đất do các hạn chế liên quan đến hệ thống tàu điện ngầm.