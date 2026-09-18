Theo TASS, tờ New York Times (NYT) ngày 17/9 đã dẫn nguồn tin từ các quan chức Nhà Trắng, tiết lộ về việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể ký kết các thỏa thuận kinh tế với Nga trước khi Moscow dừng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

"Mỹ đang xem xét ký kết các thỏa thuận kinh tế với Nga. Những thỏa thuận như vậy sẽ thể hiện việc Washington nghiêm túc trong ý định thiết lập lại quan hệ với Mocsow, ngay cả khi hai bên chưa thống nhất được về một khuôn khổ hòa bình toàn diện ở Ukraine", một quan chức Nhà Trắng nói với NYT.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Hai nguồn tin khác của NYT khẳng định rằng chính quyền Mỹ muốn tạo thêm động lực để Nga tiếp tục đàm phán hòa bình. Tuy vậy, hiện chưa có thông tin cụ thể nào về những loại thỏa thuận mà hai bên có thể ký kết. Bên cạnh đó, nội bộ Nhà Trắng cũng chưa thống nhất về tốc độ tiến hành các thỏa thuận với Moscow. Một số quan chức Mỹ lo ngại rằng việc đưa ra các lợi ích kinh tế cho Nga trước khi xung đột kết thúc có thể làm giảm đòn bẩy của Washington đối với Moscow.

Giới quan sát nhận định, chính quyền Tổng thống Trump dường như đang sử dụng cách tiếp cận "cây gậy và củ cà rốt" với Nga, bởi Quốc hội Mỹ mới đây đã thông qua một dự luật trừng phạt nhắm vào ngành năng lượng Nga. Sự thay đổi này đã phản ánh nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump trong việc tìm kiếm những ý tưởng mới để chấm dứt xung đột, sau khi các cuộc đàm phán không có nhiều tiến triển thực tế.

Theo truyền thông Ukraine, các cuộc đàm phán hòa bình ba bên giữa Mỹ, Ukraine và Nga có thể được nối lại vào tháng 10. Trọng tâm của các cuộc đàm phán này sẽ là các lệnh ngừng bắn một phần, bao gồm chấm dứt tấn công tàu thuyền ở Biển Đen hoặc hạ tầng năng lượng.