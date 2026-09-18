Theo báo Kyiv Post, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/9 đã gửi tới Nga và Ukraine một dự thảo thỏa thuận nhằm chấm dứt các vụ tập kích nhắm vào tàu dân sự ở Biển Đen.

"Chúng tôi đã chia sẻ với phía Nga và Ukraine một bản ghi nhớ, một dự thảo văn bản nhằm tìm ra giải pháp cho những cuộc tấn công đang diễn ra ở Biển Đen", một quan chức ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Tàu chiến của Nga tại Biển Đen. Ảnh: TASS

Đề xuất này được xây dựng theo mô hình "Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen", một thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian vào năm 2022, cho phép các nông sản Ukraine được xuất khẩu qua Biển Đen. Tuy vậy, Moscow đã rút khỏi thỏa thuận này vào tháng 7/2023 với lý do Kiev và phương Tây không tuân thủ các điều khoản, đồng thời cáo buộc quân Ukraine dùng hành lang vận chuyển ngũ cốc để phát động các cuộc tấn công nhắm vào Nga.

Động thái của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra trong bối cảnh các vụ tập kích tàu thương mại ở Biển Đen đang tăng mạnh. Theo báo cáo từ các công ty theo dõi hàng hải, đã có ít nhất 25 tàu thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công ở khu vực này kể từ cuối tháng 6.

Cách đây một tháng, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cũng kêu gọi các bên thông qua "lệnh đình chỉ" tấn công tàu hàng ở Biển Đen. Tuy vậy, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vào thời điểm đó đã bác bỏ đề xuất này, nhấn mạnh đây là thỏa thuận "phi thực tế và không thể giám sát".

Về phía Ukraine, Ngoại trưởng Andrii Sybiga cho biết phương án chấm dứt các cuộc tấn công ở Biển Đen có thể được thảo luận trong cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sắp tới.