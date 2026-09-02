Ngoại trưởng (trái) và Bộ trưởng Nội vụ Đức tại cuộc họp báo. Ảnh: DPA

Hãng tin CNN dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt nói với các phóng viên hôm 1/9: “Chúng tôi không ở trong tình trạng chiến tranh, nhưng mỗi ngày đều là mục tiêu của các cuộc tấn công lai". Quan chức này cũng nâng mức đánh giá nguy cơ an ninh của Đức từ “chung” lên “cao”.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cũng ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Nga tại Bonn và Nhà Nga - một trung tâm văn hóa ở Berlin. Đức đồng thời siết chặt kiểm soát đối với công dân Nga nhập cảnh vào nước này.

Trong cuộc họp báo kéo dài 10 phút tại Berlin, hai bộ trưởng Đức tuyên bố mọi dấu hiệu đều cho thấy Nga đã cung cấp bí quyết kỹ thuật và thiết bị cho vụ tấn công được lên kế hoạch từ trước này, đồng thời tuyển dụng các "đặc vụ cấp thấp" để trực tiếp thực hiện.

Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ sự "đoàn kết" với Đức trong vụ việc trên, trong khi NATO cam kết với Berlin rằng khối này sẽ bảo vệ các quốc gia thành viên.

Ngày 4/8, một UAV chứa chất nổ được phát hiện tại sân bay Leipzig/Halle. Phương tiện này được gắn vào cánh của một máy bay vận tải Antonov của Kiev, loại máy bay được sử dụng để vận chuyển vũ khí tới Ukraine. Theo giới chức Đức, thiết bị này không phát nổ, nhưng hoàn toàn có thể gây ra một thảm họa.

Nga đã bác bỏ cáo buộc của Đức rằng nước này đứng sau vụ việc trên, đồng thời coi những tuyên bố như vậy là cái cớ "xa rời thực tế" nhằm làm căng thẳng thêm quan hệ song phương. Hãng tin RT dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 1/9 cho biết Berlin đã không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho các cáo buộc của mình.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cáo buộc Đức đang tìm cách leo thang căng thẳng, nhấn mạnh việc Berlin không đưa ra được bất kỳ lập luận nào để chứng minh cho những cáo buộc chống lại Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/9 gọi các biện pháp trừng phạt của Đức nhắm vào Moscow là “một sai lầm”, đồng thời cho rằng những hạn chế mới được đưa ra nhằm tranh thủ sự ủng hộ của cử tri.

“Tôi cho rằng đây lại là một sai lầm, một sai lầm nghiêm trọng. Theo quan điểm của tôi, rõ ràng điều này đi ngược lại lợi ích của người dân Đức”, ông Putin nói trong cuộc họp báo được hãng tin TASS phát sóng.