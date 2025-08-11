Ông Ryabkov cũng cho hay, việc Nga gần đây tuyên bố không còn bị ràng buộc bởi các hạn chế tự nguyện liên quan tới triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn theo Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) ký năm 1987 với Mỹ nhằm “làm nguội những cái đầu nóng ở thủ đô một số nước NATO”.

INF do Liên Xô và Mỹ ký kết vào tháng 12/1987, cấm các bên triển khai tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 - 5.500km. Tuy nhiên, INF đã sụp đổ vào năm 2019, khi Washington đơn phương rút khỏi hiệp ước với lý do Nga vi phạm. Moscow sau đó bác bỏ cáo buộc và tố ngược Mỹ đang phát triển các loại tên lửa bị cấm.

Tên lửa Nga được khai hỏa. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-1 hôm 10/8, ông Ryabkov nói, “một số dấu hiệu về nhận thức chung đang xuất hiện trong đối thoại Nga - Mỹ, trong khi điều này đã thiếu vắng suốt nhiều tháng, năm gần đây”. Song, ông nhấn mạnh, việc sử dụng cụm từ “giảm căng thẳng” hoàn toàn không có cơ sở ở thời điểm hiện tại.

Bình luận về quyết định gần đây của Nga liên quan tới INF, ông Ryabkov cho hay, Moscow không còn lựa chọn nào khác trước “việc Mỹ và các đồng minh, đặc biệt là những người hiếu chiến ở châu Âu đang tiến hành”.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga nhận định, những hành động của Mỹ và phương Tây đang tạo ra "mối đe dọa trực tiếp" đối với an ninh nước này, điển hình là cuộc tập trận Talisman Sabre ở Australia vào giữa tháng 7. Trong đó, Mỹ đã triển khai bệ phóng tên lửa di động trên mặt đất Typhon để phóng tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn 1.800km và tên lửa SM-6 tầm bắn 500km.