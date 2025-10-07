Trong thông cáo đăng trên mạng Telegram hôm nay (7/10), Tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia Nga Rosenergoatom tuyên bố chiếc UAV của Ukraine đã rơi trúng vào tòa tháp làm mát của tổ máy số 6 bên trong nhà máy điện hạt nhân Novovoronezh sau khi bị các hệ thống tác chiến điện tử làm chệch hướng bay.

Nhà máy điện hạt nhân Novovoronezh. Ảnh: Sputnik

“Rất may, chiếc UAV không gây ra thiệt hại hay thương vong. Tuy nhiên, vụ nổ để lại một vệt đen trên tháp làm mát. Cuộc tấn công không ảnh hưởng tới các hoạt động của nhà máy, đồng thời mức độ phóng xạ tại đó không thay đổi và hoàn toàn bình thường. Đây là một hành vi gây hấn khác do quân đội Ukraine thực hiện nhằm vào các nhà máy hạt nhân Nga. Trước đó, các đơn vị UAV của Kiev đã thực hiện cuộc tấn công vào hai nhà máy điện hạt nhân ở các tỉnh Kursk và Smolensk”, đoạn trích trong thông cáo của Rosenergoatom viết.

Theo hãng tin RT, vào cuối tháng trước, một UAV của Ukraine đã thực hiện đòn tấn công vào một công trình bên trong khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Kursk. Cuộc tấn công khi đó diễn ra đúng ngày Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi có chuyến công du đến Moscow.

Cho tới nay, phía Ukraine chưa đưa ra phản hồi về cáo buộc trên.