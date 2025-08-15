Tuyên bố hôm 14/8 của ông Putin được đưa ra trước cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Anchorage, Alaska vào hôm nay (15/8).

Trong khi đó, Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START), hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân duy nhất còn lại giữa Nga - Mỹ, dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 5/2/2026.

Nga phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars trong quá trình tập trận. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

"Nếu chúng ta chuyển sang các giai đoạn tiếp theo và đạt được các thỏa thuận trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí tấn công chiến lược, điều này sẽ tạo ra những điều kiện lâu dài cho hòa bình giữa hai nước, ở châu Âu, và trên toàn thế giới", ông Putin nói.

Có hiệu lực thi hành kể từ năm 2011, Hiệp ước New START giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược được Mỹ và Nga triển khai không quá 1.550, kèm theo quy định thanh sát lẫn nhau để xác minh việc tuân thủ.

Nga đã chính thức đình chỉ Hiệp ước New START vào năm 2023. Song Moscow cho biết không hoàn toàn rút khỏi hiệp ước, mà vẫn sẽ tôn trọng giới hạn vũ khí hạt nhân được Hiệp ước New START quy định, cũng như tiếp tục thông báo với Mỹ về các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo.

Hồi tháng 7, ông Trump tuyên bố muốn duy trì giới hạn đối với kho vũ khí hạt nhân chiến lược của Mỹ và Nga.

Cùng tháng, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Nga và Mỹ hiện chưa tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào về việc gia hạn Hiệp ước New START do tình trạng quan hệ đáng tiếc giữa hai nước xuất phát từ các chính sách của chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden gây ra.