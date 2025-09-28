Hãng tin TASS hôm nay (28/9) dẫn lời chuyên gia quân sự Andrei Marochko nói, các đơn vị Nga đang tập trung lực lượng tấn công về khu định cư Dronivka ở phía bắc thành phố Siversk thuộc tỉnh Donetsk, Ukraine.

Binh sĩ Nga. Ảnh: TASS

Ông Marochko nhận xét: “Nếu các lực lượng Nga thâu tóm kiểm soát được khu định cư Dronivka và tiến thẳng đến làng Platonivka gần đó, thì toàn bộ khu vực phía bắc thành phố Siversk sẽ không còn tuyến hậu cần. Đến lúc đó, binh lính của đối phương sẽ chỉ còn tuyến hậu cần nằm ở phía tây Siversk, nơi đã nằm trong tầm bắn của pháo binh Nga”.

Theo bản đồ cập nhật tình hình xung đột của trang Deep State, vùng xám, tức khu vực nổ ra giao tranh ác liệt giữa các đơn vị Nga và lực lượng phòng thủ Ukraine, hiện bao trùm toàn bộ khu vực phía bắc Siversk và chỉ cách địa phận Dronivka khoảng 1km về phía đông.

Bản đồ tình hình chiến sự ở phía bắc thành phố Siversk, Ukraine. Ảnh: Deep State

Nga cáo buộc Ukraine cố tạo thảm họa hạt nhân

Evgenia Yashina, giám đốc phụ trách truyền thông của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) ngày 28/9 cảnh báo, việc quân đội Ukraine thực hiện các vụ tấn công nhằm vào cơ sở này có thể sẽ tạo ra một mối đe dọa nghiêm trọng về vấn đề an toàn hạt nhân.

“Tình hình an ninh ở ZNPP vẫn cực kỳ căng thẳng. Nhà máy liên tục đối mặt mối đe dọa thường trực vì các đợt bắn phá có hệ thống từ quân đội Ukraine. Bất kỳ sự cố nào cũng có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc, điều chúng ta khó có thể tưởng tượng được… Mục đích của đối phương không thay đổi, đó là khiến công tác bên trong nhà máy mất ổn định và tạo ra mối đe dọa về thảm họa hạt nhân”.

Hiện quân đội Ukraine chưa lên tiếng bình luận về cáo buộc trên của quan chức Nga.