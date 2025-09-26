Nhiều khu vực ở Sumy bốc cháy sau cuộc không kích của Nga. Ảnh: Pravda

Tờ Pravda dẫn tin từ cơ quan phụ trách các vấn đề khẩn cấp của Ukraine cho biết, cuộc không kích của Nga vào đêm 25/9, rạng sáng 26/9 đã nhắm vào nhiều địa điểm ở Sumy, trong đó có một cơ sở kinh doanh và các công ty.

Serhiy Kryvosheyenko, lãnh đạo cơ quan phụ trách quân sự của Sumy cho hay, cuộc tấn công có khả năng làm gián đoạn nguồn cung cấp điện và khí đốt cho thành phố, nhưng may mắn không gây ra thương vong.

Nhà máy điện hạt nhân Kursk bị tấn công

Hãng RT đưa tin, một UAV của Ukraine hôm 25/9 đã cố gắng tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk của Nga. Động thái diễn ra đúng lúc Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đang có chuyến công du Moscow và ca ngợi Nga đạt tiến bộ trong công nghệ hạt nhân.

Thống đốc vùng Kursk Alexander Khinshtein cho hay, UAV đã đâm trúng một trong những tòa nhà phụ trợ tại công trường xây dựng ở thành phố Kurchatov, khiến các bức tường bị găm đầy các mảnh vỡ sắc nhọn. Vụ tấn công không gây ra thương vong hay hỏa hoạn.

Theo công ty chủ quản Rosenergoatom, nhà máy điện hạt nhân Kursk vẫn hoạt động bình thường và mức độ phóng xạ vẫn ổn định.

Vụ tấn công nhà máy Kursk diễn ra sau các vụ tập kích liên tiếp vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Các quan chức Nga buộc tội Ukraine "khủng bố hạt nhân", đồng thời cảnh báo vụ việc như vậy có thể gây ra hậu quả thảm khốc.