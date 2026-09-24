Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 23/9 xác nhận Washington đã gửi lời mời tới nhà lãnh đạo Nga.

Hãng tin CNN dẫn lời Ngoại trưởng Rubio phát biểu với các phóng viên bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York: “Chúng tôi đã mời Tổng thống Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh G20. Chúng tôi cho rằng đây là cơ hội để ông ấy không chỉ tiếp xúc với Tổng thống Mỹ, mà còn với các nhà lãnh đạo thế giới khác. Chúng tôi hy vọng ông ấy sẽ chấp nhận lời mời này”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump gặp nhau ở Anchorage, Alaska vào ngày 15/8/2025. Ảnh: Sputnik

Nhận định về khả năng diễn ra cuộc gặp riêng giữa ông Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Rubio nói: “Nếu có thêm cơ hội để họ gặp gỡ và cuộc tiếp xúc đó mang lại mục đích cụ thể, đó sẽ là điều tốt”.

Chia sẻ với hãng tin RIA Novosti vào tối 23/9, phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga "ghi nhận và trân trọng" lời mời của Mỹ. Ông Peskov nói thêm rằng quyết định về việc liệu ông Putin có tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới hay không sẽ được đưa ra và thông báo qua các kênh ngoại giao.

Hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến sẽ ​​diễn ra vào các ngày 14 -15/12 ở Miami, do Tổng thống Mỹ Trump chủ trì tại khu nghỉ dưỡng kiêm sân golf Doral của ông. Nếu nhà lãnh đạo Nga chấp nhận lời mời, đây sẽ là lần đầu tiên ông tham dự trực tiếp hội nghị thượng đỉnh này kể từ năm 2019.

Theo đài RT, ông Putin đã không trực tiếp dự hội nghị thượng đỉnh G20 kể từ năm 2019, ban đầu vì đại dịch Covid-19 và sau đó là do những hệ quả từ sự leo thang của cuộc xung đột tại Ukraine vào năm 2022.

Moscow trước đây từng cho biết sẽ cử đại diện cấp cao tham dự sự kiện ở Miami, nhưng vẫn chưa nêu rõ liệu ông Putin có kế hoạch đích thân tham dự hay không.

Bản thân Tổng thống Mỹ đã bày tỏ mong muốn gặp người đồng cấp Nga tại hội nghị thượng đỉnh G20. "Nếu ông ấy đến, điều đó có lẽ sẽ rất hữu ích", ông Trump phát biểu hồi tháng 4. Lãnh đạo Nhà Trắng sau đó cũng hoan nghênh sự hiện diện của phái đoàn cấp cao Nga tại hội nghị G20 hồi đầu tháng 9, bất chấp sự phản đối từ các quan chức Liên minh châu Âu (EU), những người đã từ chối đứng chung khung hình với Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov trong bức ảnh chụp chung truyền thống của hội nghị.