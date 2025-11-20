Theo hãng tin Sky News, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey ngày 19/11 đã thông báo về việc tàu quân sự Yantar của Nga "xâm nhập vùng biển" của nước này lần thứ 2 trong năm nay.

"Lần đầu tiên tàu Yantar xuất hiện là vào tháng 1. Tàu của Nga đang ở rìa vùng biển phía bắc Scotland, sau khi đi vào vùng biển rộng hơn của Anh trong vài tuần qua. Chúng tôi đã triển khai một khinh hạm và các máy bay chiến đấu để giám sát và theo dõi từng động thái của con tàu. Trong quá trình này, Yantar đã chiếu laser vào các phi công của chúng tôi. Đây là hành động hết sức nguy hiểm", ông Healey cho biết.

Tàu quân sự Yantar của Nga. Ảnh: Sky News

Cũng theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh, tàu Yantar được thiết kế để "thu thập tin tình báo và lập bản đồ các tuyến cáp ngầm dưới biển". Dù không nêu cụ thể vùng biển có tàu Nga xuất hiện, nhưng ông Healey khẳng định, London sẽ có phản ứng nếu Yantar tiếp tục di chuyển xuống phía nam trong tuần này.

Cùng ngày, đại sứ quán Nga tại Anh đã lên tiếng phản bác thông tin của ông Healey, nhấn mạnh rằng hoạt động của tàu Yantar không gây ra nguy cơ an ninh với London.

"Chúng tôi đã ghi nhận những phát ngôn mới nhất của Bộ trưởng Healey, nhưng Yantar chỉ là tàu nghiên cứu hải dương học, hoạt động trong vùng biển quốc tế. Việc các quan chức Anh có những phát biểu mang tính gây hấn có thể tạo ra những tình huống nguy hiểm, chúng tôi hy vọng London sẽ kiềm chế", thông cáo của đại sứ quán Nga nêu rõ.