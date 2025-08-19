Tổng thống Ukraine (bìa trái) tranh cãi với Tổng thống Mỹ Trump và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Nhà Trắng vào tháng 2/2025. Ảnh: Alex Brandon/Telegraph

Theo NBC News và RT, Thủ tướng Anh Starmer là một nhân vật chủ chốt trong số các quan chức châu Âu đã chỉ dẫn cho Tổng thống Ukraine Zelensky cách tương tác với người đồng cấp Mỹ Trump. Ông Zelensky được khuyên nên cảm ơn ông Trump vì viện trợ quân sự và sự hỗ trợ ngoại giao cho Ukraine, đồng thời nên mặc áo vest thay vì trang phục quân đội thường thấy.

Tổng thống Ukraine ngày 18/8 đã tới Washington để đàm phán với người đứng đầu nước Mỹ và các nhà tài trợ châu Âu chủ chốt. Trước đó, chuyến thăm Mỹ hồi tháng 2 của ông Zelensky bị cắt ngắn sau cuộc tranh cãi gay gắt với Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance tại phòng Bầu dục của Nhà Trắng.

Theo tờ Telegraph, khi bước khỏi xe ô tô phía trước Cánh Tây, Tổng thống Ukraine đã thay trang phục quân đội nổi tiếng của mình bằng áo khoác và sơ mi đen. Điều này đã khiến ông Trump hài lòng. "Không thể tin được, tôi rất thích", lãnh đạo Nhà Trắng nói và bắt tay khách mời một cách hào hứng.

Đây là sự thay đổi đáng kể so với chuyến thăm Mỹ gần đây nhất của ông Zelensky. Hồi tháng 2, ông Zelensky từng bị Phó Tổng thống Mỹ khiển trách là "vô ơn" và thiếu tôn trọng sự kiện khi không mặc vest.

Tổng thống Ukraine, Mỹ và các nhà lãnh đạo châu Âu chụp ảnh lưu niệm hôm 18/8. Ảnh: EPA/EFE

Lần này, những chỉ dẫn của các nhà lãnh đạo châu Âu đã chứng tỏ hiệu quả. Tổng thống Ukraine đã cảm ơn ông Trump 7 lần trong vòng 50 giây: "Cảm ơn ông rất nhiều, Tổng thống Trump. Nếu có thể, trước hết xin cảm ơn lời mời của ông và cảm ơn ông rất nhiều về những nỗ lực vừa qua, những nỗ lực của cá nhân ông trong việc ngăn chặn các vụ giết chóc và chấm dứt xung đột này. Xin cảm ơn".

Ông Zelensky tới Mỹ sau khi Tổng thống Trump có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska như một phần của nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm tại Ukraine.