Các binh sĩ đang lắp đặt tên lửa Storm Shadow vào máy bay. Ảnh: The War Zone

Hãng Bloomberg ngày 3/11 trích dẫn các nguồn tin ẩn danh cho biết, hiện chưa rõ chuyến hàng mới nhất gồm bao nhiêu tên lửa. Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thư ký NATO Mark Rutte vào tháng trước, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố London đang đẩy nhanh việc cung cấp cho Kiev hơn 5.000 tên lửa hạng nhẹ nhằm gây áp lực quân sự lên Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tên lửa Storm Shadow có thể nhắm vào mục tiêu ở cách xa từ 250 - 560km tùy thuộc vào biến thể. Vũ khí này được trang bị hệ thống dẫn đường tinh vi, có thể di chuyển ở tầm thấp với tốc độ cao, mang lại hiệu quả cao trong việc chống lại những mục tiêu chủ chốt.

Anh chuyển giao các tên lửa phóng từ trên không này cho Ukraine vào tháng 5/2023. Quân đội Ukraine trước đây từng dùng tên lửa Storm Shadow để tập kích mục tiêu ở các vùng Bryansk và Kursk của Nga.

Hồi tháng 10, Ukraine tuyên bố đã sử dụng Storm Shadow cũng như nhiều vũ khí khác để tấn công một cơ sở công nghiệp nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Liên quan tới sự trợ giúp của phương Tây dành cho Ukraine, hãng tin TASS dẫn lời Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, phương Tây càng chi nhiều tiền cho Ukraine, tình hình sẽ càng tồi tệ hơn với Kiev và cuối cùng các lực lượng Moscow sẽ thâu tóm kiểm soát càng nhiều đất đai hơn.

Moscow cáo buộc cuộc xung đột ở Ukraine là "cuộc chiến ủy nhiệm" do phương Tây tiến hành nhằm chống lại Nga. Các quan chức Nga tin, các hệ thống tinh vi như tên lửa Storm Shadow không thể được quân Ukraine triển khai hiệu quả nếu không có sự tham gia trực tiếp của quân đội phương Tây.