Lính Nga chuẩn bị phóng UAV. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, trong thông cáo ngày 13/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một đợt tập kích quy mô lớn bằng vũ khí chính xác và máy bay không người lái (UAV) đã nhằm vào “các trung tâm hậu cần, nơi tiếp nhận và phân phối hàng hóa quân sự" của Ukraine.

Trong số các mục tiêu bị tấn công có trung tâm hậu cần Nova Poshta tại tỉnh Odessa, nơi Moscow cáo buộc phục vụ mục đích quân sự. Hai trạm biến áp điện tại các tỉnh Odessa và Nikolaev, được tin cung cấp năng lượng cho hoạt động hậu cần cảng biển của Ukraine, cũng bị đánh trúng.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm các cơ sở đường sắt ở miền tây Ukraine cũng bị tấn công. Bộ này đồng thời cáo buộc những tuyến đường đó được sử dụng để vận chuyển hàng quân sự từ các nước châu Âu tới Ukraine.

Giới chức Ukraine cho hay cuộc tập kích trong đêm 12/9 liên quan tới hơn 450 UAV. Trong khi đó, những video được đăng trên mạng xã hội cho thấy một đám cháy lớn xảy ra tại kho hàng Nova Poshta.

Tại tỉnh Ivano-Frankivsk, miền tây Ukraine, Thống đốc Svetlana Onischuk cho biết một cuộc tấn công bằng UAV đã làm hư hại một cơ sở công nghiệp và một tòa nhà chung cư. Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Ukraine cũng xác nhận một kho hậu cần ở huyện Borispol, không xa Kiev, bị tấn công.

Đợt tập kích mới diễn ra trong bối cảnh Ukraine gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa, sâu vào lãnh thổ Nga, nhắm tới cơ sở hạ tầng quan trọng, nhà máy lọc dầu và các cơ sở dân sự, trong đó có những kho hàng thương mại điện tử.

Moscow đáp trả bằng các cuộc tấn công vào ngành công nghiệp quốc phòng và các cơ sở liên quan đến quân sự của Ukraine, đồng thời khẳng định quân đội Nga không bao giờ nhắm mục tiêu vào dân thường.

Thống đốc tỉnh Odessa Oleg Kiper xác nhận khu vực này hứng chịu cuộc tập kích. Quan chức này cho hay các kho hàng, một tòa nhà dân cư và một số nhà riêng bị hư hại, nhiều địa điểm xảy ra hỏa hoạn. Theo thông tin sơ bộ, chưa có trường hợp thương vong nào được báo cáo.

Cũng trong ngày 13/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Moscow kỳ vọng vòng đàm phán 3 bên mới về Ukraine sẽ diễn ra trong tương lai gần. "Về việc liệu có bất kỳ đề xuất mới nào hay không, hiện tại thì không có. Song, đó chính xác là mục đích của cuộc họp 3 bên, vốn để tìm kiếm một số lựa chọn mới", ông Peskov nói.