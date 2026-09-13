Theo báo Kyiv Independent, Hải quân Ukraine ngày 12/9 cho biết đã tiến hành chiến dịch với sự phối hợp của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR). Các đơn vị HUR phát hiện USV của Nga trước khi lực lượng Ukraine triển khai phương tiện tấn công.

Hải quân Ukraine cho hay USV Sargan-3000 của nước này đã phá hủy USV của Nga. Phương tiện của Ukraine được trang bị trạm vũ khí điều khiển từ xa Protector cỡ nòng 12,7mm. Kiev coi cuộc đối đầu giữa hai phương tiện không người lái này là "dấu mốc lịch sử chưa từng có".

Hải quân Ukraine tuyên bố: “Đây là cuộc đụng độ chưa từng có giữa các USV trên biển”. Quân đội Ukraine cũng công bố video về chiến dịch trên tài khoản Telegram chính thức. Tuy nhiên, hiện chưa thể xác minh độc lập thông tin của Hải quân Ukraine tại thời điểm đăng tải.

Xuồng không người lái Ukraine và Nga đụng độ trên biển. Video: Hải quân Ukraine

Chiến dịch này cho thấy sự thay đổi trong tác chiến hải quân, từ việc USV tấn công các tàu chiến và tàu thông thường sang cuộc đối đầu trực tiếp giữa các phương tiện không người lái. Cả Ukraine và Nga đang ngày càng đẩy mạnh việc sử dụng phương tiện không người lái trong tác chiến trên biển.

Ukraine đã mở rộng đáng kể hoạt động của các USV ở Biển Đen và Biển Azov. Chỉ tính riêng trong chiến dịch trên Biển Azov, Ukraine tuyên bố đã tập kích 105 tàu Nga.

Nga cũng đang phát triển và triển khai ngày càng nhiều hệ thống USV. Hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Moscow dường như đang xây dựng cảng chuyên dụng đầu tiên dành cho USV tại Crưm.

Sargan-3000 của Ukraine là một hệ thống không người lái trên biển, đã vượt qua các cuộc thử nghiệm tác chiến vào tháng 4/2026. Theo Hải quân Ukraine, đây là nền tảng đa nhiệm có khả năng cơ động cao và có thể thực hiện các nhiệm vụ tấn công.