Theo đài RT, cuộc thử nghiệm tên lửa diễn ra một tuần sau khi Nhật Bản phản đối mạnh mẽ chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới quần đảo đang tranh chấp này.

Tàu tuần dương Varyag, soái hạm của Hạm đội Thái Bình Dương Nga phóng tên lửa hành trình chống hạm Vulkan trong một cuộc tập trận. Ảnh: Sputnik

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 20/8, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cho biết cuộc thử nghiệm tên lửa diễn ra gần khu vực phía nam quần đảo Kuril/Chishima với sự tham gia của tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Varyag, tàu ngầm hạt nhân Omsk và hệ thống tên lửa chống hạm Bastion đặt trên đất liền.

Hạm đội cho hay họ đã bắn nhiều loại đạn dược vào mục tiêu mô phỏng tàu địch ở khoảng cách khoảng 300km, với dữ liệu mục tiêu do lực lượng không quân của Hải quân Nga cung cấp. Phía Nga nhấn mạnh dữ liệu kiểm soát khách quan đã xác nhận việc tiêu diệt toàn bộ các mục tiêu.

Phản ứng trước cuộc tập trận, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi phát biểu với báo giới rằng Tokyo "không thể chấp nhận các động thái nhằm tăng cường sức mạnh quân sự của Nga tại 4 hòn đảo phía bắc vì chúng đi ngược lại lập trường của Nhật Bản về các vùng lãnh thổ này".

Trước đó, hãng thông tấn Kyodo đưa tin Nhật Bản đã gửi công hàm phản đối tới Nga sau khi Moscow tuần trước thông báo về cuộc thử nghiệm tên lửa sắp diễn ra.

Hôm 18/8, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại sứ Nhật Bản tại Moscow để bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ của Moscow đối với những "tuyên bố chống Nga" từ giới lãnh đạo Nhật Bản.

Sau khi ông Putin đến thăm Iturup, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Kuril/Chishima vào ngày 13/8, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi mô tả động thái "hoàn toàn không thể chấp nhận được" và cho rằng nó "gây tổn thương tình cảm của người dân Nhật Bản”. Ngoại trưởng Motegi cũng khẳng định 4 hòn đảo cực nam của quần đảo này "là một phần lãnh thổ vốn có của Nhật Bản, xét cả về mặt lịch sử lẫn luật pháp quốc tế”.

Ngược lại, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố với đại diện Nhật Bản rằng: "Chủ quyền và quyền tài phán của Nga đối với quần đảo Nam Kuril là bất khả xâm phạm. Các vùng lãnh thổ này đã được chuyển giao cho đất nước chúng tôi sau Thế chiến II, theo quy định trong các thỏa thuận liên quan của phe Đồng minh và Hiến chương Liên Hợp Quốc”.

"Mọi nỗ lực của phía Nhật Bản nhằm đặt nghi vấn, dù trực tiếp hay gián tiếp đối với thực tế hiển nhiên này hoàn toàn không thể chấp nhận được và bất hợp pháp”, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo Moscow "bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp đáp trả thích hợp" để phản ứng lại việc Nhật Bản tuân thủ các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga cũng như việc nước này ủng hộ Ukraine.