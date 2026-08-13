Theo hãng thông tấn Anadolu, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/8 đã tới thăm các cơ sở công nghiệp và trường học tại đảo Iturup thuộc quần đảo Kuril.

"Tổng thống Putin và Thống đốc tỉnh Sakhalin Valery Limarenko tới thăm một tổ hợp chế biến thủy sản và bệnh viện địa phương trên đảo. Ông Putin cũng tới một trường học và có cuộc làm việc với ông Limarenko khi kết thúc chuyến thăm", thông cáo của Điện Kremlin cho biết.

Trước khi đến Iturup, ông Putin đã giám sát giai đoạn cuối trong cuộc tập trận của Hạm đội Thái Bình Dương tại Yuzhno, Sakhalinsk. Theo nhà lãnh đạo Nga, Moscow từng duy trì quan hệ mang tính xây dựng với Tokyo về vấn đề quần đảo Kuril dưới thời cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.

Tổng thống Nga Putin thăm đảo Iturup thuộc quần đảo Kuril. Video: Al Arabiya

"Tiếc là chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi trong lập trường của Nhật Bản. Tôi cần nhấn mạnh rằng những thay đổi đó hoàn toàn không xuất phát từ phía Nga", ông Putin nói.

Theo hãng thông tấn TASS, đây là lần đầu tiên ông Putin trực tiếp tới thăm quần đảo Kuril. Trước đó, các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ Nga đã đến thăm quần đảo Kuril tổng cộng 5 lần. Ông Dmitry Medvedev đã thực hiện các chuyến thăm tới đây bốn lần: vào năm 2010 khi ông còn là Tổng thống Nga, và vào các năm 2012, 2015, 2019 khi ông giữ chức Thủ tướng. Thủ tướng Mikhail Mishustin cũng đã đến thăm đảo Iturup vào năm 2021.

Ở chiều ngược lại, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã phản đối chuyến thăm của ông Putin trong một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, khẳng định quần đảo này "là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Nhật Bản, cả về lịch sử lẫn theo luật pháp quốc tế".

Quần đảo Kuril hay Chishima đã là vùng lãnh thổ tranh chấp từ lâu giữa Nhật Bản và Nga. Ngoài vị trí địa lý chiến lược, quần đảo với dân số xấp xỉ 20.000 người này còn sở hữu nhiều kim loại quý hiếm như Reni, được dùng để chế tạo các bộ phận trong máy bay phản lực, tên lửa và là vật liệu lý tưởng trong ngành năng lượng nguyên tử.