Đài RT dẫn một tuyên bố phát đi sáng nay (20/8) của Bộ Quốc phòng Nga cho hay đợt tập kích mới nhất diễn ra trong đêm 19/8 bao gồm việc sử dụng tên lửa phóng từ mặt đất, trên không và trên biển cũng như các loại UAV tấn công.

Lực lượng cứu hoả ở Kiev đang nỗ lực dập tắt đám cháy tại một địa điểm trúng hỏa lực tấn công của Nga đêm 19/8. Ảnh: Ukrainska Pravda

Theo nhà chức trách Nga, một nhà máy thuộc công ty sản xuất vũ khí Fire Point của Ukraine ở Kiev, chuyên sản xuất linh kiện cho các loại UAV tầm xa và tầm trung, đồng thời lắp ráp và lưu trữ động cơ đẩy cho tên lửa hành trình Flamingo, đã bị nhắm trúng. Một mục tiêu nữa bị tập kích là nhà máy hàng không Antonov, nơi thiết kế và sản xuất các loại UAV cánh cố định tầm xa An-196 Liutyi cùng nhiều loại UAV khác.

Thông cáo cũng liệt kê các mục tiêu khác bị quân Nga nhắm tới ở thủ đô Ukraine là một nhà kho lớn chuyên sản xuất và lưu trữ UAV, một nhà máy lắp ráp thuộc ngành công nghiệp hàng không cùng một kho vũ khí chứa bom chân không, mìn chống tăng và đạn dược dành cho UAV "Baba Yaga".

Tại khu vực Kiev, tên lửa và UAV của Nga cũng đánh trúng trung tâm hậu cần Martusovka, nơi lưu trữ và phân phối các loại hàng hóa lưỡng dụng, bao gồm cả vật tư phục vụ sản xuất UAV và hệ thống tác chiến điện tử. Ngoài ra, một kho chứa tới 8.000m3 nhiên liệu và dầu nhờn dành cho quân đội Ukraine đã bị phá hủy ở thị trấn Brovary, phía đông thủ đô Kiev.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Ukraine thống kê 12 người đã thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương trong đợt oanh tạc này của đối phương.

Ngược lại, theo Moscow, quân Ukraine đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn bằng UAV nhắm vào Nga trong đêm 19/8, với 726 chiếc bị mạng lưới phòng không bắn hạ tại 20 khu vực của xứ sở bạch dương.

Báo Ukrainska Pravda của Ukraine đưa tin các lực lượng Kiev đã phóng UAV tập kích nhà máy lọc dầu Taneco tại Cộng hoà Tatarstan thuộc Nga cũng như kho cảng dầu Tamanneftegaz và một trạm biến áp ở vùng Krasnodar Krai của Nga trong đêm 19/8, rạng sáng 20/8.

Nhà máy lọc dầu Taneco ở Tatarstan, Nga bị UAV Ukraine tấn công. Video: Ukrainska Pravda

Ngoài ra, kênh Krymsky Veter dẫn dữ liệu vệ tinh cho thấy một vụ hỏa hoạn gần sân bay quân sự Primorsko-Akhtarsk ở Krasnodar Krai, nơi quân đội Nga sử dụng để triển khai UAV Shahed oanh tạc các mục tiêu bên kia biên giới.

Thị trưởng thành phố Nizhnekamsk, Tatarstan xác nhận nhà máy lọc dầu Taneco bị tấn công, nhưng khẳng định các lực lượng phòng không địa phương đã thành công đẩy lùi dàn UAV thù địch.