Theo trang Top War, chia sẻ trên kênh Telegram, các chuyên gia của tập đoàn Rostec tin, tên lửa đạn đạo Iskander chính là vũ khí nguy hiểm nhất của quân đội Nga, bởi tên lửa này cho cho phép loại bỏ mục tiêu của đối phương bằng nhiều phương thức.

Rostec nhận định, việc sử dụng các tổ hợp tác chiến - chiến thuật Iskander đặc biệt hiệu quả trong quá trình tiêu diệt các mục tiêu của đối phương ẩn náu ở hậu phương. Đồng thời, các cuộc tấn công nhằm vào cùng một mục tiêu thường sử dụng các tên lửa được trang bị nhiều loại đầu đạn khác nhau. Phương pháp này tạo ra hiệu ứng tiêu diệt đa phương thức.

Thậm chí, trong nhiều trường hợp, các mục tiêu bị Iskander tấn công không thể khôi phục được.

Tên lửa Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Cũng theo Rostec, Ukaine hầu như không có khả năng phòng thủ trước đòn tấn công của Iskander, vì việc đánh chặn tên lửa này là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn đối với các hệ thống phòng không hiện có của họ.

“Tên lửa Iskander bay theo quỹ đạo không thể đoán trước, do đó tên lửa phòng không sẽ không có đủ khả năng để bắt kịp”, Rostec nhấn mạnh.

Vụ tấn công gần nhất của Iskander là nhằm vào một trung tâm huấn luyện của các lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Goncharovsky thuộc vùng Chernihiv. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, cuộc tấn công này sử dụng các tên lửa mang nhiều đầu đạn khác nhau.

Nga trang bị tên lửa Iskander cho quân đội từ năm 2006. Tên lửa được thiết kế để phá hủy các công trình lớn và cứ điểm kiên cố của đối phương.

Iskander có chiều dài 7,2m, đường kính 0,95m, trọng lượng bay 3,8 tấn; đầu đạn 380kg, tầm bắn khoảng 500km, có thể bay trên độ cao 50km. Điểm nổi bật của Iskander là khả năng bay không theo quỹ đạo thông thường, giúp tên lửa thoát khỏi các hệ thống phòng không. Bên cạnh đó, Iskander có thể mang theo đầu đạn hạt nhân có đương lượng nổ 50 kiloton và có một biến thể tên lửa hành trình là Iskander-K.