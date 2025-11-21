Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov và Tướng Trương Hựu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ảnh: Sputnik

Theo hãng tin Sputnik và tờ China Daily, tuyên bố ngày 20/11 của Bộ Ngoại giao Nga viết, các cuộc thảo luận giữa 2 nước bao gồm phân tích chung các yếu tố gây bất ổn, từ đó tạo ra những rủi ro chiến lược đối với an ninh toàn cầu và khu vực cũng như trao đổi quan điểm về những biện pháp giảm thiểu rủi ro đó.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã hội đàm với Tướng Trương Hựu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc khi phái đoàn Trung Quốc thăm Moscow. Trước khi các cuộc thảo luận song phương diễn ra, đoàn Trung Quốc được đội danh dự và ban nhạc quân đội chào đón tại trung tâm quản lý quốc phòng Nga.

Ông Belousov cho biết mối quan hệ hữu nghị giữa lãnh đạo hai nước đã củng cố hợp tác giữa Nga và Trung Quốc, dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ các cuộc tập trận chung trên bộ, trên biển và trên không khi hai bên bắt đầu triển khai các thỏa thuận cấp cao. Ông nhấn mạnh rằng các hoạt động này nhằm mục đích tăng cường an ninh của cả hai quốc gia và không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào.

Về phần mình, ông Trương Hựu Hiệp cho biết dưới sự chỉ đạo chiến lược, quan hệ Trung - Nga tiếp tục phát triển lành mạnh và ổn định, trở thành hình mẫu cho một loại hình quan hệ quốc tế mới và là ví dụ điển hình về hợp tác giữa các cường quốc láng giềng. Ông nói thêm rằng cả hai bên đều tái khẳng định cam kết thực hiện các thỏa thuận quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được.

Cuộc hội đàm giữa Nga và Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh hai nước đều lo ngại về kế hoạch xây dựng lá chắn tên lửa Vòm Vàng của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như tuyên bố của nhà lãnh đạo này về kế hoạch nối lại các cuộc thử vũ khí hạt nhân sau hơn 30 năm gián đoạn.