Video: Bộ Ngoại giao Nga/Điện Kremlin

Đoạn video được Bộ Ngoại giao Nga đăng tải cho thấy, Tổng thống Vladimir Putin đã có cuộc hội thoại với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khi bước vào sảnh tổ chức Hội nghị thượng đỉnh SCO. Dựa trên biểu cảm gương mặt của nhà lãnh đạo Ấn Độ, có thể thấy ông đã có cuộc nói chuyện vui vẻ với ông Putin.

Vài giây sau, ông Putin và Thủ tướng Modi gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Gương mặt của cả ba nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Ấn Độ lúc này đều bày tỏ thái độ cởi mở.

Ông Putin, Thủ tướng Ấn Độ Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga/Điện Kremlin

Theo hãng tin RT, Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Ấn Độ Modi trước đó đã có cuộc hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh SCO. Cuộc gặp giữa hai nguyên thủ diễn ra “xuất sắc và tập trung vào việc tăng cường hợp tác giữa Nga và Ấn Độ, cũng như thảo luận về các vấn đề toàn cầu bao gồm cuộc xung đột ở Ukraine”.

Được biết, Thủ tướng Modi trong cuộc hội đàm đã nói với ông Putin rằng New Delhi hoan nghênh những nỗ lực gần đây của Moscow trong việc tìm ra giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine. “Chúng tôi hy vọng các bên sẽ hành động một cách xây dựng để tìm ra giải pháp chấm dứt xung đột sớm nhất, cũng như thiết lập nền hòa bình lâu dài”, ông Modi cho hay.

Dự kiến, ông Putin vào ngày 2/9 sẽ đến Bắc Kinh và có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Vào ngày 3/9, Tổng thống Nga sẽ tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Bắc Kinh.