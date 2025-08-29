Hồi đầu tuần, dẫn thông báo từ Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, hãng thông tấn TASS đưa tin Nga và Trung Quốc đã kết thúc cuộc tuần tra hải quân chung ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong sự kiện này, các tàu Nga và Trung Quốc đã tiến hành tập trận chống ngầm bằng trực thăng ở trung tâm Thái Bình Dương.

Trong đoạn video do TASS công bố, một tàu chiến không xác định đã xuất hiện ở phía sau, khi một chiếc trực thăng bay trên mặt biển. Dựa trên hình dáng của tàu chiến, có khả năng đây là tàu khu trục lớp Arleigh Burke do Hải quân Mỹ vận hành.

Video: Bộ Quốc phòng Nga

Bình luận về thông tin trên, một phát ngôn viên của Bộ Hải quân Mỹ chia sẻ với tờ Newsweek hôm 27/8 rằng, đây là một phần trong hoạt động thường ngày của Hải quân Mỹ, theo dõi tất cả các tàu trong khu vực hoạt động bằng máy bay tuần tra, tàu mặt nước để bảo vệ an ninh, tự do và thịnh vượng của Mỹ cùng các đồng minh và đối tác.

Vị trí chính xác của cuộc chạm trán giữa khu trục hạm Mỹ với các tàu chiến Nga – Trung Quốc chưa được công bố. Ngoài ra, không rõ cuộc tuần tra chung của Nga – Trung Quốc đã đi được bao xa ở trung tâm Thái Bình Dương sau khi khởi hành từ thành phố Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông của Nga.

Được biết, tham gia tuần tra chung có tàu ​​khu trục CNS Shaoxing và tàu tiếp tế CNS Qiandaohu của Trung Quốc, cùng khu trục hạm Đô đốc Tributs của Nga. Các tàu này đã đến vịnh Avacha ở vùng Viễn Đông của Nga như một điểm dừng chân trong quá trình tuần tra chung.

Tàu khu trục của Mỹ theo dõi cuộc tuần tra chung của Hải quân Nga và Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Ảnh: Hạm đội Thái Bình Dương của Nga

Vịnh Avacha nằm cách đảo Attu, hòn đảo cực tây của chuỗi quần đảo Aleutian, hơn 920km. Nhiều khả năng các tàu hải quân Nga và Trung Quốc sau đó đã di chuyển về phía nam, hướng tới khu vực mà Hải quân Nga mô tả là trung tâm Thái Bình Dương để tuần tra.

Hôm 27/8, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cũng tiết lộ lần đầu tiên Nga và Trung Quốc triển khai tuần tra chung bằng tàu ngầm chạy điện - diesel tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Moscow và Bắc Kinh đã có những động thái đẩy mạnh quan hệ hợp tác quân sự trong những năm gần đây bằng cách tiến hành các cuộc tập trận, và tuần tra chung.

Đối mặt với sự hiện diện tăng cường của quân đội Nga và Trung Quốc ở Bắc Thái Bình Dương bao gồm việc triển khai máy bay ném bom chiến lược và tàu hải quân, Mỹ đã củng cố thế trận phòng thủ của mình ở Alaska. Gần đây, Mỹ đã điều một tàu khu trục đến quần đảo Aleutian mà Hải quân Mỹ mô tả là "hoạt động thường lệ" nhằm hỗ trợ bảo vệ lãnh hải nội địa.