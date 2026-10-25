Cụ bà 70 tuổi bị biến chứng tiểu đường suýt phải cắt cụt bàn chân sau khi ngâm chân bằng nước gừng tươi nóng tại nhà.

Bà Đ.T.H. (sống ở Hà Nội) có tiền sử mắc tiểu đường tuýp 2 nhiều năm. Do kiểm soát đường huyết và các yếu tố nguy cơ kém, bà gặp biến chứng thần kinh tiểu đường dẫn đến mất cảm giác bảo vệ ngoại vi.

Khoảng hai tháng trước khi nhập viện, bà H. ngâm chân bằng nước gừng tươi nóng tại nhà khiến bàn chân bị bỏng nhiệt và hình thành vết loét ở cạnh ngón 3 bàn chân trái.

Bà đi khám và điều trị tại bệnh viện gần nhà với chẩn đoán "bàn chân tiểu đường". Dù bà đã dùng kháng sinh và thay băng tại chỗ, tổn thương vẫn không có dấu hiệu cải thiện.

Bàn chân bệnh nhân trước và sau điều trị tích cực. Ảnh: BVCC

Con gái quyết định đưa bà H. đến Bệnh viện Đức Giang. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị hoại tử khô ngón 3 chân trái. Bàn chân bị phù nề lan rộng, dịch mủ hôi lan tỏa vùng gan và mu bàn chân.

TS.BS. Lê Văn Dũng, Trưởng Khoa Nội Tim mạch cho biết, tình trạng nhiễm trùng mô sâu lan rộng khiến người bệnh đối mặt với nguy cơ nhiễm khuẩn huyết toàn thân. Ngoài ra, bà cũng có nguy cơ cao phải cắt cụt chi trên mắt cá nếu không được can thiệp kịp thời.

Các bác sĩ triển khai phương án điều trị đa mô thức, phối hợp chặt chẽ giữa nội khoa, ngoại khoa và y học tái tạo. Sau 3 tuần điều trị, ổ nhiễm trùng ở bệnh nhân đã được kiểm soát, chân được bảo tồn.

Nhiều bệnh nhân biến chứng không cứu vãn

Tại Hội thảo Khoa học quốc tế: Kết nối đa tuyến - điều trị đa mô thức - kiến tạo tương lai do Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) tổ chức mới đây, trường hợp của bà H được đưa ra “mổ xẻ”. Các chuyên gia nhìn nhận, không phải ai cũng may mắn như bà H. Trên thực tế, nhiều bệnh nhân bị biến chứng bàn chân tiểu đường không thể cứu vãn do đến viện muộn.

PGS.TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cảnh báo, khoảng 5-7% số bệnh nhân tiểu đường phải cắt cụt ngón chân, bàn chân hoặc cẳng chân. Những vết thương nhỏ ở bàn chân nếu không được xử lý đúng cách có thể nhanh chóng tiến triển thành nhiễm trùng nặng, hoại tử.

PGS.TS Tùng khuyến cáo người bệnh cần kiểm soát tốt đường huyết, không tự ý xử lý các tổn thương ở chân, tránh ngâm nước nóng hoặc dùng các biện pháp dân gian khi chưa có chỉ định. Khi xuất hiện vết thương, dù nhỏ, người bệnh cần đi khám sớm để được điều trị kịp thời.