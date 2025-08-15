Trong đội hình tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khối cơ giới có những khí tài hạng nặng di chuyển nhịp nhàng, chính xác, an toàn trên các tuyến đường nhựa.

Tại sân tập ở Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4, những chiếc xe tăng, xe quân sự chạy bon bon trên đường trước sự trầm trồ của nhiều người.

Ít ai biết rằng, phía sau thành công ấy là hàng ngàn guốc xích cao su - những chi tiết nhỏ nhưng giữ vai trò cực kỳ quan trọng.

Các dòng xe tăng - đi đầu là xe tăng T54B cải tiến, hàng sau là xe tăng T55

Xe tăng T62

Pháo tự hành Su-152

Pháo tự hành Su-122

Các loại guốc xích do Nhà máy Z175 chủ trì chế tạo, lắp cho nhiều dòng xe chiến đấu thế hệ cũ và mới. Đây là giải pháp kỹ thuật giúp giảm rung, giảm ồn, bảo vệ mặt đường nhựa, góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phương tiện và lực lượng tham gia luyện tập, diễu binh cũng như cho lễ chính sẽ diễn ra tại quảng trường Ba Đình ngày 2/9.

Các mẫu guốc xích cao su do ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam tự chế tạo không chỉ sử dụng trên các mẫu khí tài hạng nặng mới mà cả khí tài cũ như: xe tăng T54B cải tiến, T55, T62; xe thiết giáp BMP-1, BMP-2, XCB-01 và pháo tự hành Su-122, Su-152.

Các loại guốc xích do Nhà máy Z175 chủ trì chế tạo, lắp cho nhiều dòng xe chiến đấu thế hệ cũ và mới như: xe thiết giáp BMP-1, BMP-2, XCB-01

Xe thiết giáp BMP-1

Theo đại diện Nhà máy Z175, từ thiết kế, thử nghiệm đến sản xuất đều được triển khai với tiến độ khẩn trương, bài bản. Quá trình này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà máy Z175 và Z127, dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Tại lễ diễu binh, diễu hành tới đây sẽ có hàng chục xe tăng, xe thiết giáp với nhiều chủng loại khác nhau, đại diện cho các quân, binh chủng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Các xe này được trang bị hỏa lực mạnh, sức cơ động cao, đảm nhiệm tác chiến đột kích trên bộ và đổ bộ đường biển.