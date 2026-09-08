Phối cảnh cầu Thủ Thiêm 4 nhìn từ khu vực Tân Thuận về bán đảo Thủ Thiêm. Công trình có tổng chiều dài khoảng 2,16km, trong đó phần cầu chính dài gần 1,6km, kết nối khu vực đường Nguyễn Văn Linh, cầu Tân Thuận 2 với đường Nguyễn Cơ Thạch.

Cầu được thiết kế 8 làn xe, gồm 6 làn ô tô và 2 làn hỗn hợp, vận tốc thiết kế 60km/h.

Phối cảnh thiết kế dự án cầu Thủ Thiêm 4 với kinh phí hơn 5.000 tỷ đồng

Phương án mang tên “Nhịp sóng song hành” do Liên danh TECCO1 - T.Y.Lin - CUBIC thực hiện, giành giải Nhất trong cuộc thi tuyển phương án thiết kế.

Thiết kế lấy cảm hứng từ đặc trưng sông nước Nam Bộ và chế độ bán nhật triều trên sông Sài Gòn. Hệ vòm thép liên tục được tạo hình uốn lượn, với 4 nhịp vòm phía trên tạo điểm nhấn kiến trúc cho công trình.

Phần cầu chính gồm 3 nhịp vòm liên tục, có chiều dài lần lượt 85m, 180m và 85m. Tổng chiều dài dải vòm khoảng 350m. Kết cấu sử dụng mặt cắt hộp thép vòm chính kết hợp dầm bê tông liên hợp.

Một điểm đáng chú ý trong thiết kế là tuyến đường dành cho người đi bộ và xe đạp được bố trí độc lập, chạy dọc theo hệ vòm chính. Đây là lần đầu tiên TPHCM áp dụng mô hình thiết kế hai trong một này cho một công trình vượt sông lớn.

Tuyến này bắt đầu từ các công viên ven sông ở hai đầu cầu, sau đó nâng dần độ cao và đạt vị trí cao nhất tại khu vực trung tâm vòm cầu. Tại đây bố trí một ban công ngắm cảnh, cho phép người dân và du khách quan sát khu vực trung tâm TPHCM từ trên cao.

Công trình có tĩnh không thông thuyền 15m, bảo đảm hoạt động giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn.

Hai bên cầu được bố trí công viên cây xanh và các tiện ích phục vụ người dân. Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật được thiết kế để tạo điểm nhấn cho công trình vào ban đêm.



Cầu dẫn phía Tân Thuận gồm nhiều nhánh, tổ chức giao thông hai chiều và kết nối với các tuyến Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát, cầu Tân Thuận 2 và Nguyễn Tất Thành.

Về đêm, hệ thống chiếu sáng mỹ thuật thế hệ mới sẽ biến cây cầu thành một dải lụa ánh sáng khổng lồ phản chiếu xuống lòng sông.

Dự án cầu Thủ Thiêm 4 được HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư hồi tháng 2, với tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng. Công trình dự kiến khởi công trong quý IV/2026 và hoàn thành năm 2028.

Sau khi hoàn thành, cầu Thủ Thiêm 4 sẽ tăng khả năng kết nối giữa khu Nam TPHCM với khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời góp phần giảm áp lực giao thông cho các tuyến kết nối hiện hữu.