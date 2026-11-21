Tối 21/11/2026, tại Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 bằng đêm nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “Hà Nội bốn mùa”.

Chương trình mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trình diễn thời trang và trải nghiệm kéo dài trong 3 ngày, từ 21 đến 23/11/2026, với sự tham gia của các nghệ nhân, nhà thiết kế, người mẫu, nghệ sĩ, các cơ sở đào tạo, làng nghề và đông đảo người yêu áo dài.

Không chỉ giới thiệu vẻ đẹp của tà áo dài qua các bộ sưu tập và chương trình trình diễn, Lễ hội còn tạo dựng không gian kết nối giữa nhà thiết kế, nghệ nhân, cơ sở sản xuất, làng nghề, cơ sở đào tạo và công chúng; khuyến khích sáng tạo trên nền tảng tôn trọng giá trị truyền thống.

Đêm nghệ thuật “Hà Nội bốn mùa” được dàn dựng như một hành trình khám phá Thủ đô qua bốn mùa trong năm. Mỗi mùa mở ra một không gian, sắc màu và cảm xúc riêng, đưa khán giả đi qua cảnh quan thiên nhiên, những lớp trầm tích văn hóa, nhịp sống và con người Hà Nội: mùa thu lãng mạn với hồ Gươm, phố cổ, những con phố dịu dàng trong hương hoa; mùa đông gợi chiều sâu lịch sử và nét trầm mặc của Thăng Long – Hà Nội; mùa xuân rực rỡ sức sống với muôn hoa đua nở; mùa hạ trẻ trung, năng động, sáng tạo và đầy cảm hứng khám phá.

Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn 9 bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế và nghệ nhân đến từ làng nghề may áo dài Trạch Xá. Mỗi bộ sưu tập mang một tinh thần và ngôn ngữ tạo hình riêng, thể hiện sự đa dạng trong cách tiếp cận áo dài, đồng thời cho thấy khả năng kế thừa, làm mới chất liệu, kỹ thuật và cảm hứng truyền thống trong sáng tạo thời trang hôm nay.

Bằng ngôn ngữ kết hợp giữa âm nhạc, thời trang và nghệ thuật trình diễn, đêm khai mạc mong muốn khắc họa hình ảnh một Hà Nội vừa giàu truyền thống, ngàn năm văn hiến, vừa trẻ trung, năng động và không ngừng đổi mới.

Trong hành trình ấy, tà áo dài không chỉ là trang phục tôn vinh vẻ đẹp Việt Nam mà còn trở thành một cách kể chuyện về điểm đến, kết nối di sản với trải nghiệm du lịch. Mỗi mùa là một lời mời khám phá, mỗi tà áo dài là một dấu ấn lưu giữ khoảnh khắc đẹp, để du khách thêm yêu mến và mong muốn trở lại Hà Nội – thành phố “Đến để yêu”.