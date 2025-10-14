Gần đây, nhiều người nổi tiếng đã phải tra tay vào còng vì hành vi vi phạm pháp luật. Nếu như Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị truy tố về tội "Lừa dối khách hàng"; Hoàng Thị Hường (Hoàng Hường, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường) bị điều tra về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" thì gần đây nhất, Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) đã bị bắt về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Võ Thị Ngọc Ngân bị xác định là người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu Shop, đã hợp tác với một số nhà máy ở Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (giảm cân) mang thương hiệu Super Detox X3, X7, X1000... Ngân 98 bị cho là đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác không được cấp phép mang tên “viên rau củ Collagen”.

Kết quả giám định của cơ quan chức năng cho thấy, các mẫu sản phẩm do ZuBu kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng và bị xác định là hàng giả. Thậm chí, một số mẫu “viên rau củ Collagen” chứa chất bị Bộ Y tế cấm sử dụng.

Rõ ràng, những người nổi tiếng như Quang Linh, Hằng Du Mục, Thùy Tiên hay Ngân 98 đã lợi dụng sự nổi tiếng của mình để phạm tội, biến công chúng thành những "con mồi béo bở" nhằm kiếm tiền bất hợp pháp. Những bị can này càng nổi tiếng thì nạn nhân của họ càng đông.

Ngân 98 tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Chối tội không cứu được kẻ phạm pháp

Quá trình làm việc với CQĐT, Võ Thị Ngọc Ngân không thành khẩn khai báo, tìm cách đổ lỗi cho người khác nhằm trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, CQĐT đã thu thập đầy đủ dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất, chứng từ chuyển tiền và lời khai nhân viên, khẳng định Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả.

Phân tích của Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, theo quy định của pháp luật, người phạm tội không có nghĩa vụ phải thừa nhận mình có tội, không có nghĩa vụ phải đưa ra lời khai để chống lại mình.

Hành vi vi phạm pháp luật sẽ được cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm chứng minh bằng chứng cứ. Nếu đủ căn cứ để buộc tội mà người phạm tội không thừa nhận, không thành khẩn thì sẽ không được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là “thành khẩn khai báo”.

Bộ luật tố tụng hình sự cũng quy định, lời khai nhận tội không phải là căn cứ duy nhất để kết tội, để có căn cứ buộc tội. Lời khai nhận tội chỉ được coi là căn cứ buộc tội nếu phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Theo phân tích của ông Đặng Văn Cường, ngoài hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, cơ quan công an sẽ mở rộng điều tra vụ án để làm rõ hoạt động kê khai nộp thuế, quy trình về kế toán được thực hiện như thế nào, có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh hay không, để từ đó xem xét xử lý bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Việc Ngân 98 bị bắt một lần nữa khiến người ta phải suy ngẫm đến văn hóa tuân thủ pháp luật ở Việt Nam và chuyện tăng cường quản lý đối với người nổi tiếng. Những gì đã xảy ra với Quang Linh, Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Hoàng Hường, nay là Ngân 98 là bài học đắt giá cho những người trẻ tuổi nổi tiếng mà coi thường pháp luật…

Tiến sĩ Đặng Văn Cường cho rằng, đã đến lúc những người nổi tiếng hoặc những người có cơ hội nổi tiếng cần ý thức hơn nữa trong việc tuân thủ các quy tắc của cộng đồng, đặc biệt là tuân thủ pháp luật.

Bên cạnh đó, nhà nước cũng cần xây dựng các cơ chế, biện pháp để quản lý và bảo vệ những người nổi tiếng, làm sao để sự nổi tiếng của họ mang lại những giá trị tích cực, thay vì tạo những hệ lụy, tiêu cực cho xã hội, thậm chí biến công chúng thành “con mồi béo bở”.