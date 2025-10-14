Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, quê Gia Lai, biệt danh "Ngân 98") vừa bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Quá trình làm việc, Võ Thị Ngọc Ngân không thành khẩn khai báo, tìm cách đổ lỗi cho người khác nhằm trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã thu thập đầy đủ dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất, chứng từ chuyển tiền và lời khai nhân viên, khẳng định Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả.

Ngân 98 tại kho hàng vào thời điểm bị bắt tạm giam.

Vụ việc khiến dư luận đặt câu hỏi: Nếu bị kết tội, Ngân 98 có thể đối diện mức án nào?

Liên quan đến vấn đề này, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho biết, nếu cơ quan tố tụng chứng minh được Ngân 98 có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm thì bị can có thể đối diện mức án cao nhất lên tới 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Luật sư cho rằng, điểm mấu chốt là kết luận giám định, nhằm xác định hàng hóa của bị can có phải hàng giả hay không, từ thành phần, quy trình sản xuất đến tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong các vụ tương tự, cơ quan điều tra thường mở rộng làm rõ dấu hiệu đồng phạm và các hành vi khác như trốn thuế, rửa tiền hoặc lừa dối người tiêu dùng.

Theo quy định của pháp luật, hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm có sự quản lý của nhà nước, người thực hiện hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là thực phẩm phải tuân thủ các quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm là các chất, các loại hàng hóa có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân nếu như doanh nghiệp, cá nhân vi phạm đạo đức kinh doanh, vi phạm quy định về sản xuất, buôn bán hàng hóa là lương thực, thực phẩm.

Do đó, nhà nước quản lý chặt chẽ đối với hành vi sản xuất buôn bán hàng hóa là lương thực, thực phẩm, người làm giả các hàng hóa này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hình phạt thấp nhất là: "Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm" (khoản 1 Điều 193 Bộ luật Hình sự).

Cao nhất của tội danh này có thể tới 20 năm tù hoặc tù chung thân. Cụ thể, theo khoản 4 Điều 193 BLHS, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: Thu lợi bất chính từ 1,5 tỷ đồng trở lên; Làm chết 02 người trở lên; Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên, với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên; Gây thiệt hại về tài sản 1,5 tỷ đồng trở lên.

Ngoài hình phạt tù, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 – 100 triệu đồng, cấm hành nghề hoặc tịch thu tài sản.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, giai đoạn tiếp theo, cơ quan điều tra sẽ giám định chất lượng sản phẩm, xác định quy trình sản xuất và trách nhiệm từng cá nhân liên quan. Nếu phát hiện hành vi phạm tội có tổ chức hoặc có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng, việc xử lý có thể được mở rộng. Người mua sản phẩm cũng có quyền cung cấp chứng cứ để yêu cầu bồi thường, tham gia tố tụng với tư cách người bị hại.

"Vụ án của Ngân 98 đang trong quá trình điều tra, kết quả giám định và đánh giá chứng cứ sẽ quyết định việc truy tố và khung hình phạt cuối cùng", luật sư Cường nói thêm.